Spectacolele momentului la Teatrul Elisabeta. Șerban Puiu a spus ce nu trebuie să ratezi / video

„Care ar fi spectacolele momentului?”, a întrebat Val Vâlcu.



„Dacă e să spun la mine la teatru, am trei spectacole noi foarte bune. Am „Un gelos întors pe dos” care chiar e de succes și se râde foarte mult și e foarte bine jucat. Este „Cum iubește cealaltă jumătate” care este un smart comedy foarte bun, cu autori foarte buni.



Capul nostru de afiș, „Boeing”, care rezistă, și cu toată gama de după el, pentru că „Un gelos întors pe dos” este ultima parte a ciclului Marc Camoletti”, a spus Șerban Puiu.



„O dramă nu ar merge?”, a întrebat Val Vâlcu.



„La noi nu cred că ar merge drama și, dacă mă întrebi pe mine, merge greu și la alte teatre. Depinde și cum o faci și ce mai înseamnă dramă azi. E de văzut ce dramă prinde, cum ar prinde. Nu prea e zona mea, dar la noi la teatru mai puțin probabil. Teatrele mari au și le au făcute bine. De exemplu, la Național am văzut un spectacol foarte bun, numai cu femei, cu 13 actrițe, foarte bun, jucat bine", a spus Șerban Puiu.



„Mircea Albulescu a zis într-un interviu cum își dădeau seama dacă e de succes o dramă. Pocneau poșetele că își căutau batistele și aveau o închizătoare metalică”, a spus Val Vâlcu.



„Acum, oamenii nu știu dacă mai plâng așa ușor la drame. Oamenii aveau un alt univers atunci”, a spus Șerban Puiu.



„Acum plâng la facturi”, a concluzionat Val Vâlcu.

