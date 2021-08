South Park, contract de aproape un miliard de dolari pentru noi episoade, până la finalul anului

În baza acordului, Trey Parker și Matt Stone vor face noi episoade din South Park pentru rețeaua Comedy Central. Perechea va crea mai mult de o duzină de filme pentru serviciul de streaming Paramount + de la Viacom.

Primul proiect va fi un film South Park programat să fie lansat mai târziu în acest an.

Acordul, care se încheie la sfârșitul anului 2027, include șase sezoane pentru serialul TV și 14 filme.

„Matt și Trey sunt creativi de talie mondială care își folosesc în mod strălucitor umorul scandalos pentru a distruge absurditățile culturii noastre și suntem încântați să extindem și să aprofundăm relația noastră îndelungată cu ei pentru a ajuta Paramount + și Comedy Central”, spune Chris McCarthy de la MTV Entertainment și Paramount +.

South Park a debutat în 1997, concentrându-se pe patru băieți - Stan Marsh, Kyle Broflovski, Eric Cartman și Kenny McCormick - în și în jurul orașului South Park din Colorado, SUA.

Serialul este cunoscut pentru limbajul său colorat și umorul adesea controversat, întunecat și suprarealist, care satirizează o gamă largă de probleme pentru adulți.

South Park are deja sute de episoade și un film

Creatorii au produs până acum peste 300 de episoade și un film lansat în 1999.

Acordul vine într-o perioadă în care cele mai mari companii din lume de mass-media și tehnologie se luptă pentru dominarea pieței globale de streaming.

În ultimele luni, industria divertismentului a înregistrat oferte în valoare de miliarde de dolari pentru conținut.

În mai, Amazon a fost de acord să cumpere cu 8,45 miliarde de dolari studiourile MGM, unul dintre cele mai renumite de la Hollywood, care a produs filme clasice precum Some Like It Hot și Singin 'In The Rain, relatează Mediafax.