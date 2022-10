Soțul prințesei japoneze Mako a trecut examenul de barou din New York. A fost criticat în presa niponă

A treia oară este cu noroc la examenul de barou de la New York pentru Kei Komuro, un avocat aspirant la firma de avocatură Lowenstein Sandler și soțul Prințesei Mako din Japonia. Numele lui Komuro a apărut pe lista celor care au promovat examenul baroului din iulie din New York, lansată pe 20 octombrie, după ce presa japoneză s-a concentrat asupra eșecului său de a trece testele de autorizare a avocatului din iulie 2021 și februarie 2022.

El a depășit șansele de a repeta examenul, deoarece doar 23% dintre cei peste 1.600 de persoane care au susținut examenul din iulie după ce au picat cel puțin o dată au promovat, potrivit statisticilor New York Board of Law Examiners. Rata de promovabilitate pentru cei care susțin examenul pentru prima dată în iulie a fost de 75%.

Japonezii l-au criticat pentru eșecul primelor două examene

Komuro a fost un obiect de fascinație și control în Japonia sa natală ani de zile, parțial datorită statutului său de om de rând. Prințesa Mako, nepoata împăratului Naruhito, care este acum cunoscută sub numele de Mako Komuro, nu mai este membră a familiei imperiale după căsătoria cuplului din octombrie 2021. Komuro a absolvit cu un doctorat în drept (J.D.) de la Fordham University School of Law în mai 2021 și a lucrat ca funcționar la sediul Lowenstein Sandler din New York în ultimul an, o funcție acordată de către firme noilor angajați care nu au trecut încă examenul baroului.

Succesul său la ultimul examen de barou îi eliberează calea pentru a fi ridicat la statutul de asociat la Lowenstein, deși firma nu a răspuns luni solicitărilor de clarificare cu privire la statutul său actual. Komuro, care lucrează în grupurile corporative și tehnologice ale companiei, nu a răspuns nici la solicitările de comentarii. Cu peste 300 de avocați, Lowenstein Sandler este a 140-a cea mai mare firmă de avocatură din țară și s-a clasat pe locul 103 în veniturile firmelor de avocatură din SUA, cu 392 de milioane de dolari în 2021, potrivit statisticilor naționale citat de CNN.

Examenul de barou pentru cei care nu sunt nativi ai limbii engleze este dificil

Tutorii pentru examenul de barou spun că testul este deosebit de dificil pentru cei care nu sunt vorbitori nativi de engleză. Rata de promovabilitate pentru avocații cu studii străine, sau LL.M.s, a fost de 44% în iulie. Komuro și-a început studiile juridice în SUA la Fordham’s LL.M. program desfășurat în 2017 înainte de a se transfera la programul său J.D. Rata de promovare a examenului de baro pentru prima dată în rândul doctoranzilor Fordham din 2021 a fost de 94%.

Cei care trec examenul de barou din iulie sunt programați să fie admiși oficial în baroul din New York pe 11 ianuarie.

Bunicul prinţesei Mako a murit la scurt timp după nunta care a șocat opinia publică din Japonia

Tatsuhiko Kawashima, tatăl prinţesei moştenitoare Kiko a Japoniei şi profesor emerit la Universitatea Gakushuin din Tokyo, a murit în noimebrie 2021, la vârsta de 81 de ani, a informat Agenţia Casei Imperiale a Japoniei, potrivit Kyodo, citat de Agerpres.



Kiko este soţia prinţului Akishino, fratele împăratului Naruhito.



Moartea lui Kawashima survine la scurt timp după căsătoria nepoatei sale, fosta prinţesă Mako, cu un japonez provenind dintr-o familie fără titluri nobiliare, Kei Komuro, pe 26 octombrie.



Kawashima fusese internat la Spitalul Internaţional Sf. Luca din Tokyo pe 19 octombrie. Prinţesa moştenitoare şi cele două fiice ale sale l-au vizitat de mai multe ori la spital, au declarat surse apropiate familiei.

