Sorin Grindeanu nu este de acord cu ideea plecării lui Ilie Bolojan

Sorin Grindeanu a fost întrebat dacă este de acord cu unii dintre colegii săi de partid, cum ar fi primarul Craiovei, Olguţa Vasilescu, care spun că ar fi oportună înlocuirea lui Ilie Bolojan cu un alt premier de la PNL.

"Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece"



"Nu sunt de acord cu ideea că Ilie Bolojan trebuie să plece. Eu am spus că această coaliţie e o coaliţe care trebuie să dureze până la alegerile din 2028, că în 2027 trebuie să existe, conform protocolului, acel switch la nivelul prim ministrului, că avem un prim ministru Ilie Bolojan care, aşa cum a dovedit astăzi, şi e un exemplu bun că s-a implicat în rezolvarea acestei chestiuni legate de moţiune, trebuie să continue.

Asta nu înseamnă că ideile noastre pe care le avem pe administraţie, pe pachetul de relansare economică, apropo, până la sfârşitul săptămânii avem pus în formă de lege, de pachet care să poată fi asumat tot ceea ce s-a prezentat ca şi măsuri de către PSD, de mine şi de toţi ceilalţi miniştri în ultimele săptămâni şi vom înainta acest pachet către coaliţie. I-am anunţat ieri", a afirmat Grindeanu la Palatul Parlamentului, notează Agerpres.