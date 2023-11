Sondaj DC Sport - Se califică naţionala la EURO 2024? Suporterii şi-au spus părerea

Selecţionerul echipei naţionale de fotbal a României, Edward Iordănescu, a declarat, vineri seara, într-o conferinţă de presă, susţinută înaintea partidei cu Israel, penultima din preliminariile EURO 2024, că jucătorii săi au nevoie de curaj şi echilibru pentru a face ultimul pas şi a califica prima reprezentativă la turneul final după opt ani.



"Am venit aici foarte conştienţi de momentul pe care îl avem în faţă. E un moment pe care îl căutăm de foarte mult timp. Am venit cu multă încredere şi convingere, cu multă muncă şi sacrificii. Suntem în acelaşi timp conştienţi că e nevoie de mult curaj şi echilibru pentru a face acest ultim pas şi să calificăm naţionala la EURO după opt ani. Avem o responsabilitate foarte mare pentru că sunt mulţi ani de când echipa naţională nu a mai fost la un turneu final. Dar este datoria noastră să ne îndeplinim acest obiectiv. Am încredere totală în băieţii de la echipa naţională. Iar dacă noi confirmăm şi ne calificăm înseamnă că toată munca noastră de până acum a fost una potrivită", a afirmat el.



"Suntem bucuroşi să avem cea mai bună apărare din grupă şi una dintre cele mai bune din toate grupele. Am luat în total 4 goluri, dar 50% le-am primit cu Elveţia. Dar acest lucru nu ne garantează mâine nimic, trebuie să continuăm să muncim şi să credem în obiectivul nostru. Suntem conştienţi de presiunea şi provocarea pe care o avem în faţă, dar grupul este pregătit pentru absolut tot", a adăugat selecţionerul.

