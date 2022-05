Soldat rus pledează vinovat pentru uciderea unui civil ucrainean în primul proces pentru crime de război

Soldatul în vârstă de 21 de ani, Vadim Shishimarin, este acuzat că a ucis un civil de 62 de ani neînarmat în regiunea Sumy din nord-estul Ucrainei. Când a fost întrebat de instanța de la Kiev cum a pledat, el a răspuns „pe deplin” vinovat. Circumstanțele arestării sale pe 28 februarie rămân neclare.

Procurorii spun că Shishimarin a primit ordin să împuște civilul pentru a-l împiedica să spună soldaților ucraineni despre locația rușilor. Dacă va fi găsit vinovat, Shishimarin riscă închisoare pe viață.

Avocatul său, Victor Ovsyanikov, a fost desemnat să îl apere pe Shishimarin de către un centru ucrainean care promovează asistență juridică gratuită. Avocatul a recunoscut săptămâna trecută că dosarul împotriva soldatului este serios, dar că instanța va lua decizia finală cu privire la ce probe să permită.

Moscova a negat că ar comite crime de război în Ucraina și a spus că este o dramatizare „falsă” și „egregioasă” folosirea unor astfel de termeni, a declarat miercuri reporterilor Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, potrivit agenției de presă ruse Interfax citată de Politico.

