Șobolanii de mărimea câinilor ar putea cutreieră Pământul într-o zi, spun oamenii de știință. "Se pot dezvolta în foci și balene ale viitorului"

Șobolanii ar putea fi într-o zi de dimensiunea câinilor și ar putea fi la baza "balenelor viitorului", a susținut un om de știință britanic, scrie The Sun. Rozătoarele de dimensiuni mari vor fi niște ființe obișnuite în câteva milioane de ani.

Dimensiunea medie a unui șobolan în secolul 21 este între 6 cm și 9 cm, dar oamenii deja observă că aceștia cresc în dimensiune. Acest lucru se datorează faptului că procesul evolutiv al șobolanilor ar fi fost accelerat de durata lor scurtă de viață și procesul rapid de reproducere. Lungimea unui câine de talie medie este de aproximativ 45 cm.



"După o extincție în masă, în perioada de recuperare după zeci de milioane de ani, apar tot felul de modele noi din orice a mai rămas", a declarat Jan Zalasiewicz, geolog și profesor la Universitatea din Leicester.

"Când te gândești la momentul în care dinozaurii au dispărut cu 66 de milioane de ani în urmă, apoi mamiferele, care fuseseră foarte mici... în esență creaturi asemănătoare șobolanilor, au evoluat în 33 de milioane de ani pentru a-ți oferi mamuții, balenele, tot felul de organisme, în principal din strămoși de mărimea unui șobolan", a mai spus acesta.

Balena Albastră are un strămoș de mărimea unui câine





Balena Albastră - o creatură marină care poate crește până la 30 de metri lungime - are un strămoș de mărimea unui câine, un mamifer acvatic care a trăit în urmă cu aproximativ 50 de milioane de ani.





Însă, potrivit lui Zalasiewicz, genealogia ei inversă duce până la o creatură asemănătoare unui șobolan. Acum, Pământul se confruntă cu o altă extincție în masă, datorată în parte eradicării faunei sălbatice și schimbărilor climatice. Animalele folosite pentru hrană - precum vacile, oile și porcii - reprezintă acum peste jumătate din mamiferele de pe întreaga planetă în ceea ce privește greutatea, a arătat un studiu publicat la începutul acestui an de Proceedings of the National Academy of Sciences.



Potrivit Our World in Data, dimensiunea majorității celorlalte populații de animale s-a prăbușit cu aproape 70% în medie din 1970. Populațiile de animale mai mari, cum ar fi rinoceri, elefanții, leoparzii și gorilele, au fost afectate mai mult decât altele.

Dar șobolanii sunt "bine plasați" pentru a deveni strămoșii a ceea ce urmează, a explicat Zalasiewicz. Animalele trebuie să se adapteze la o lume în schimbare sau să dispară, a adăugat el.

"Șobolanii se pot dezvolta în foci și balene ale viitorului"





Cu nivelul mării care continuă să crească, "șobolanii se pot dezvolta în foci și balene ale viitorului", a spus el.



"Unele forme de evoluție pot avea loc destul de repede", a continuat Zalasiewicz, adăugând că acesta ar putea fi motivul pentru care rapoartele despre "super șobolani" sunt în creștere.



Zalasiewicz a spus: "Șobolanii se descurcă bine pentru că se pot adapta să trăiască din resturile oamenilor din orașe. Așa cum oamenii au devenit mai mari și mai bine hrăniți încă din Evul Mediu.”



Și șobolanii pot înota, deși nu peste oceane. Dar confortul lor cu apă este ceea ce îi pune într-o poziție bună pentru a supraviețui într-un mediu în schimbare rapidă.

"Dacă omorâm majoritatea animalelor mari impresionante de pe Pământ, vom rămâne cu o lume de animale mici, mici și mijlocii. Așadar, când presiunea scade, va exista posibilitatea pentru șobolani să crească din nou", a spus Zalasiewicz.







