Smiley, primele declarații după ce a rămas fără permis: "Am fost testat antidrog"

"Am fost testat antidrog de către Poliția Română care organizează filtre în drum spre mare. Desigur că am ieșit negativ. Din păcate, am picat un alt test: cel de viteză. Am depășit viteza legală de pe autostradă cu aproape 25 km/h. Am luat amendă, așa cum era firesc, însă îmi pare rău, în primul rând, pentru că am dat un exemplu prost. Sunt un om care crede în reguli și în necesitatea respectării lor, ceea ce vă îndemn pe toți să faceți pentru siguranța, normalitatea și liniștea noastră a tuturor”, a spus Smiley, potrivit ciao.ro.

Smiley a rămas fără permisul de conducere după ce a fost prins de radar mergând cu o viteză mai mare cu peste 50 de km/h față de cea permisă pe drumul Agighiol - Tulcea, potrivit Tulcea Noastră. Incidentul a avut loc sâmbătă, în jurul orei 14.30.

Artistul a trebuit să lase permisul de conducere pentru următoarele 90 de zile în custodia poliţiştilor tulceni. Pedeapsa de 90 de zile de suspendare poate fi diminuată până la 60 de zile, cu condiţia ca vedeta să susţină un examen în acest sens.

