Slăbitul, "o presiune a lumii moderne". Ciuhodaru, despre riscurile dietelor: Lipsa educației ucide!

Slăbitul fără niciun plan adaptat vă poate pune în pericol viața. Un adolescent din Botoșani a ajuns la spital în stare gravă după o cură de slăbire drastică. În decursul unei luni, tânărul a slăbit 50 de kilograme, iar acum medicii se luptă să îi salveze viața, scrie DC Medical.

Curele de slăbire, riscuri

Dr. Tudor Ciuhodaru ne-a explicat, în exclusivitate, cât de periculoase pot fi curele pentru slăbire. Acestea ne pot pune în pericol viața. Adolescentul ar fi găsit tratamentul pe internet. Acesta a apelat la cura de slăbire după ce prietenii și colegii de școală ar fi râs de el, pentru că era supraponderal. Tânărul ar fi apelat la un medicament naturist pe care l-a luat timp de 10 luni.

”Medicamentele găsite pe Internet sunt o mega-țeapă la un click distanță. Efectele secundare pot fi uriașe. Curele de slăbire fără nicio pot fi mortale. Curele de slăbire haotice vă pot duce la spital. Pot avea dezechilibre majore care pot avea consecințe extrem de grave. Foarte multe dintre tulburările metabolice pot da variate tulburări de ritm cardiac și puteți ajunge în stop-cardiorespirator”, a declarat dr. Tudor Ciuhodaru, în exclusivitate pentru DC Medical.

Curele de slăbire, ce trebuie să știi

Atunci când apelăm la curele de slăbire ar trebui să ținem cont de câteva elemente esențiale. Analizele medicale sunt importante, dar și un plan de slăbire structurat de un medic nutriționist.

”Slăbitul este o presiune a lumii moderne. Lipsa educației pentru sănătate poate ucide. Dacă am adopta un stil de viață sănătos nu am ajunge la așa ceva. Când ne apucăm de lucruri de acest gen, ar trebui să facem un consult medical complet, dacă ne-am permite și sfatul unui nutriționist. Ar mai fi nevoie de un efort fizic dozat și astfel am avea rezultate. În caz contrar, rezultatul se vede: terapie intensivă. Curele de slăbire haotice vă aduc la terapie intensivă. Lipsa educației pentru sănătate și în acest domeniu vă poate ucide.

Orice astfel de demers ar trebui, dacă nu vrem să ne riscăm viața și să ajungem la terapie intensivă, sau, și mai rău în alte părți, să fie precedat de un examen corect și complet medical, apelat la sfatul unui medic nutriționist, astfel încât să nu existe consecințe”, a mai precizat medicul.

Atenție de unde cumpărați medicamentele ”miraculoase”

Dr. Ciuhodaru mai trage un semnal de alarmă în ceea ce privește reclamele la medicamentele miraculoase pentru slăbit.

”Atenție la reclama de pe net. Am tras mai de mai multe ori semnale de alarmă. Atenție la farsa reclamă. Curele de slăbire haotice cu medicamente luate de pe net vă bagă clar la terapie intensivă”, a mai precizat dr. Tudor Ciuhodaru pentru DC Medical.

