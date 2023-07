Sinuzita acută la copii. Dr. Mihai Craiu, mesaj de luat acasă: În mod sigur nu au toți nevoie de antibiotic

Medicul pediatru Mihai Craiu a explicat ce este sinuzita acută la copii.

"Una din cauzele pentru care se prescrie aproape întotdeauna antibiotic unui copil ce are "muci în nas" este suspiciunea de sinuzită acută.

Cum este cu sinuzita acută la copil? În primul rând contează vârsta... Sinusurile apar odată cu vârsta, sub forma unor mici "cutii" aflate în vecinătatea nasului, în grosimea oaselor ce delimitează fața. De aceea ele sunt incluse în categoria cavităților para-nazale, alături de urechea medie.

"Sinuzita nu este ușor de diagnosticat"

Un sugar mic are un singur sinus dezvoltat, sub forma unei mici cavități, situată în spatele nasului, numită etmoid. După vârsta de 2-3 ani încep să crească sinusurile maxilare, în grosimea oaselor ce dau relieful obrajilor, fiind localizate sub nivelul ochilor. Sinusurile frontale situate în grosimea oaselor frunții, deasupra ochilor, încep să apară la școlar, având dezvoltarea completă în adolescență.

Apoi contează durata bolii. Ne gândim la sinuzită la acei copii care au secreții nazale de tip mucopurulent și disconfort acut ce durează de cel puțin 10 zile. Din păcate sinuzita nu este ușor de diagnosticat de un medic ce nu este specializat în patologie ORL, deoarece aspectul secrețiilor nu ajută la facilitarea diagnosticului. Chiar dacă exista secreții purulente cu aspect galben-verzui aceasta nu înseamnă obligatoriu sinuzită.

Ce arată un nou studiu

O dovedește un studiu recent din JAMA. Studiul menționat aduce câteva dovezi importante:

1. Pacienții cu sinuzită și care au "musafiri nedoriți" în nas (sunt identificați la exsudatul nazal germeni precum Haemophillus influenzae, Streptococcus pneumoniae și Moraxella catarrhalis) vor răspunde la tratament mai bine decât cei fără germeni identificați.

2. Administrarea de antibiotic unor pacienți cu sinuzită a scurtat cu 2 zile durata bolii.

3. Dispariția simptomelor a fost consemnată după 7 zile la cei tratați cu antibiotic și după 9 zile la cei cu placebo.

Dr. Mihai Craiu: Nu toți copiii care au muci galben/verzui au sinuzită!

În SUA circa 5 milioane de copii primesc anual antibiotice pentru diagnosticul de sinuzită acută. Și doar jumătate dintre ei par să beneficieze de această prescripție. Studiul citat permite selectarea mai riguroasă a copiilor ce ar putea să beneficieze de antibiotic.

MESAJ DE LUAT ACASĂ - Nu toți copiii care au muci galben/verzui au sinuzită! Și în mod sigur nu au toți nevoie de antibiotic... Dacă este copilul consultat de medicul ORL și primește de la expert acest diagnostic, înarmați-vă cu răbdare... Chiar și cu antibiotic apare ameliorarea evidentă după circa o săptămână", a scris medicul Mihai Craiu pe pagina sa de Facebook.

