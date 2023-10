Sindicaliștii din Poșta Română protestează. UPDATE: Ministrul Digitalizării a făcut declarații

Update:

Ministrul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Bogdan Ivan, a venit, luni dimineaţă, în rândul protestatarilor pentru a le asculta doleanţele.



"Eu vă înţeleg şi ştiu cât de importantă este Poşta. Ce mă interesează pe mine este să găsim soluţii să nu plece nimeni acasă dintre oameni şi să nu se desfiinţeze oficii. Poştaşul intră la opt milioane de oameni în casă, cel puţin. Cer scris şi explicit să nu se desfiinţeze locurile de muncă ale muncitorilor productivi. Cu şefii trebuie să vedem care lucrează şi care nu. Nici nu vreau să promit marea cu sarea, nu vreau să fac lucrul ăsta. Vreau să fiu sincer cu dvs. Ce vreau să fac e să fac lucrurile concret. Nu vreau să vă zic poveşti, pentru că o să mai dau ochii cu dvs. şi peste două luni şi peste un an... Am toată intenţia bună, nu am nimic de ascuns. Mâine dimineaţă, la prima oră, vin parte cu dvs., la aceeaşi masă, cu tot ce vor oamenii", le-a transmis oficialul sindicaliştilor.

Știrea inițială:

Sindicatul Lucrătorilor Poştali din România (SLPR) organizează, luni, acţiune de protest la sediul Ministerului Cercetării Inovării şi Digitalizării, între orele 10:00 - 12:00.



Potrivit sindicaliştilor, protestul face parte dintr-o serie de acţiuni ce vor avea loc în fiecare zi, în perioada 9 - 13 octombrie, în acelaşi interval orar.



Pe lista nemulţumirilor se află lipsa unui sistem de salarizare transparent, motivant şi nediscriminatoriu a condus la situaţia inacceptabilă de astăzi din Poşta Română, în care circa 17.000 dintre angajaţi, adică 80% din personal, se află la salariul minim pe economie, indiferent de funcţie, studii, responsabilităţi, experienţă profesională.



De asemenea, SLPR subliniază că există un risc uriaş ca, odată cu creşterea salariului minim pe economie, de la 1 ianuarie 2024, Poşta Română să intre în procedură de insolvenţă sau să concedieze multe mii de angajaţi.



Sindicaliştii reclamă, totodată, lipsa politicilor coerente de dezvoltare şi sustenabilitate a CNPR, lipsa de transparenţă şi predictibilitate în actul de management, precum şi lipsa dialogului social la nivelul Poştei Române, conform Agerpres.

