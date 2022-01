Simon Cowell s-a logodit cu partenera sa, Lauren Silverman

Simon Cowell și partenera sa, Lauren Silverman, se căsătoresc. Informația a fost confirmată miercuri pentru CNN de un reprezentant al juriului „America’s Got Talent”. Reprezentantul nu a oferit alte detalii, dar The Sun a raportat că perechea s-a logodit în timpul unei vacanțe recente în Barbados.



Cowell, în vârstă de 62 de ani, și Silverman, acum în vârstă de 44 de ani, au debutat public în calitate de cuplu în 2013, la scurt timp după ce fostul soț al lui Silverman și prietenul apropiat al lui Cowell, Andrew Silverman, au cerut divorțul de Lauren în iulie, susținând că cei doi au fost implicați într-o aventură extraconjugală.

În urma aventurii cei doi au un copil

Creatorul „The X Factor” și Silverman, o personalitate publică din New York, și-au întâmpinat primul fiu, Eric, în 2014. Silverman mai are și un fiu dintr-o căsătorie anterioară.

Când a fost întrebat anterior în emisiunea radio „American Idol”, moderată de Ryan Seacrest, dacă plănuiește să se căsătorească cu Silverman, Cowell a spus: „Să spunem că nu m-aș aștepta să fie o mamă singură”.

Romantismul dăinuie între cei doi

Producătorul a spus pentru revista OK! Magazine din Marea Britanie, în luna noiembrie, că el și Silverman sunt „mai apropiați ca niciodată”, dezvăluind că „romantismul este încă viu” între ei.



„Covid-19 a fost adevăratul test”, a spus Cowell.



„Ca toată lumea, am fost în izolare de mult timp și atunci îți dai seama dacă într-adevăr te bucuri sau nu de compania celuilalt sau nu. Și noi chiar am făcut-o. Așa că, pentru a vă răspunde la întrebare...da, romantismul este încă în viaţă!" a afirmat Cowell.

