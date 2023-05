George Simion: Gabriela Firea a greşit faţă de electoratul PSD, care are nevoie de ocrotirea statului, nu de baze de date

'Nu o acuzăm pe doamna Firea că vrea să fure copii, dar o acuzăm pe doamna Firea că minte, că este ipocrită şi că această lege nu a fost scrisă de ea, după cum ne-a spus prima oară când ne-a contactat, încercând să ne explice cât de bună este această lege. Doamna Firea a greşit faţă de propriul electorat, faţă de electoratul PSD, cel care are nevoie de ocrotirea statului, nu de mai mult control social. Nu de baze de date, nu de cataloage cu copiii României', a spus liderul AUR, în cadrul unei conferinţe de presă. George Simion a afirmat că AUR nu înţelege 'utilitatea' proiectului de lege, deoarece statul român are pârghiile necesare pentru a ajuta copiii nevoiaşi.

George Simion a mai precizat că reprezentanţii AUR au fost contactaţi de mulţi părinţi bolnavi de diabet, îngrijoraţi de faptul că copiii lor vor fi trecuţi în registrul Observatorului Naţional.

'Cu toată responsabilitatea vă spun că noi, conştient, astăzi, am încălcat Regulamentul Camerei Deputaţilor. Am încălcat Regulamentul Camerei Deputaţilor pentru că aceste legi sunt anti-naţionale şi nu pot fi trecute în felul în care au fost trecute: pe repede înainte, netransparent, nedemocratic. Dacă ei aleg să încalce regulamentele în vigoare, şi noi vom face la fel. Ziua de azi mi-a adus aminte de ziua de 21 decembrie 2021 când, la fel, o lege nocivă, pe care am denunţat-o, am sancţionat-o şi împotriva căreia am ieşit să protestăm trebuia adoptată: legea legată de certificatul verde', a spus el.

George Simion a susţinut că şi la momentul respectiv 's-a creat o diversiune cu maşinile ambasadelor Japoniei şi Americii, care ar fi fost distruse' de către protestatari.

Președintele AUR a adăugat că, în urma protestelor respective, proiectul de lege privind certificatul verde nu a fost supus votului în ziua respectivă.

'Suntem printre puţinele ţări care nu au adoptat certificatul verde la locul de muncă şi se dovedeşte astăzi, la doi ani după, că am avut dreptate. Nu vrem - şi sperăm să nu avem dreptate în cazul acesta - dar sunt întrebări legitime pe care ni le punem. Atenţie! Nu am zis niciodată că se fură copiii din familii. Nu am zis niciodată că se vor privatiza deodată toate regiile autonome. Dar direcţia acestor legi este similară cu guvernanţa corporativă şi listarea la bursă pe care o vedem în alte state şi vedem intenţiile USR, care a inclus în acest PNRR aceste proceduri. (...) Vedem ce se întâmplă în alte legi, cu copiii din Germania, din Norvegia, din Spania şi aceste lucruri sunt realităţi în alte state, nu vrem să ajungem acolo', a afirmat el.

