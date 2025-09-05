Data publicării:

Simbol electoral pe gardurile școlilor, în Slatina. Scandal între prefect și primar: Aveți la dispoziție cinci zile lucrătoare să-l dați jos!

Primarul municipiului Slatina, Mario De Mezzo, are la dispoziție cinci zile lucrătoare pentru a elimina un simbol grafic în culorile PNL de pe gardurile unităților de învățământ din oraș.

Prefectura județului Olt s-a autosesizat după ce mai mulți cetățeni din municipiul Slatina au semnalat prezența simbolurilor partidului pe care îl reprezintă primarul Mario De Mezzo, afișate pe gardurile a două unități de învățământ din oraș: Școala Gimnazială „Nicolae Iorga” și Școala Generală Nr. 3.

Prefectul Cosmin Floreanu susține că primarul a încălcat Legea Învățământului și Codul Administrativ și are la dispoziție cinci zile lucrătoare pentru a îndepărta simbolurile respective.

Simboluri electorale pe gardurile școlilor din Slatina

„Numele sau bifa electorală a lui De Mezzo pe toate gardurile unităților de învățământ, din păcate! În urma sesizărilor pe care le-am primit de la cetățeni și, de asemenea, din punctul de vedere al Inspectoratului Școlar Județean, am constatat că primarul De Mezzo a încălcat din nou câteva legi cu știință sau cu neștiința de fost prefect al județului Olt”, a spus a declarat prefectul.

Acesta l-a avertizat pe primarul Slatinei că are cinci zile lucrătoare la dispoziție pentru a înlătura simbolurile PNL de pe gardurile școlilor din municipiu.

„Legea Învățământului sau Codul Administrativ nu reprezintă nimic pentru primarul care a avut tupeul să pună pe gardul unei școli un simbol folosit în campania sa electorală, în culorile PNL. Conform Codului Administrativ, aleșii locali au obligația să asigure un comportament imparțial și independent față de orice interes politic. Faceți asta, domnule primar De Mezzo? Sau încălcați legea atunci când puneți partidul pe gardul unei școli?! Aveți cinci zile lucrătoare să dați jos simbolul grafic în culorile PNL de pe gardul școlii”, a mai adăugat el.

„Iar în viitor sper să nu mai implicați Primăria Municipiului Slatina în activități de promovare politică. Am văzut cu toții că sunteți incompetent, habarnist și aveți un comportament de golan, dar ați ajuns și delicvent?! Stați departe de copiii Slatinei, de cadrele didactice pe care nu le respectați și luați-vă bifa electorală de pe gardurile școlilor”, a mai transmis Floreanu, pe rețelele de socializare.

Redacția DCNews a încercat să ia legătura cu primarul municipiului Slatina pentru un punct de vedere, dar fără succes. Vom reveni de îndată ce edilul va răspunde solicitării.

