Ministrul Justiției, Cătălin Predoiu, a vorbit pentru DC News printre altele, şi despre cum s-a ajuns la desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.

Bogdan Chirieac a rememorat momentul când Cătălin Predoiu ar fost acuzat cum că SIIJ nu s-ar fi desfiinţat cu adevărat, fiind - de fapt - SIIJ 2.0., adică a trecut la Parchetul General şi la Parchetele de pe lângă Curţile de Apel.

Ministrul a comentat: Într-una din discuţiile pe care le-am avut atunci cu delegaţia Comisiei Europene la Bucureşti mi s-a ridicat această problemă de către un membru tehnic al delegaţiei. Exact ca dvs. doamna Jourova mi-a zis: SIIJ 2.0. Ce se întâmplă? Ştiţi ce am întrebat-o pe doamna respectivă? Ce număr de telefon are SIIJ 2.0, ce adresă şi cine o conduce. Pentru că orice instituţie are un şef, cu număr de telefon şi adresă. I-am zis că dacă-mi dă aceste indicaţii eu pot să sun acolo şi să-ntreb ce mai face SIIJ 2.0. SIIJ 1 ştiam unde e. Era în centrul Bucureştiului, la Parchetul General. Doamna a zâmbit şi a zis să închidem subiectul. SIIJ 1.0, desfiinţat şi reorganizat într-un sistem de competenţă la nivelul Parchetului General şi Parchetului de pe lângă Curţile de Apel, este monitorizare. Şi el trebuie să performeze.

Bogdan Chirieac a concluzionat: Eu înţeleg că Uniunea Europeană este cumva îngrijorată de corupţia din sistemul judiciar.

Cătălin Predoiu: Exact. Şi atunci noi a trebuit să găsim o soluţie în 2022 care să fie acceptabilă şi pentru Comisia Europeană şi pentru sistemul judiciar. Aici a fost dificultatea.

Interviul complet aici:

