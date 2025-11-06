Shein suspendă platforma de vânzări din Franța după acuzațiile privind vânzarea unor păpuși controversate

Shein a anunțat că își va suspenda platforma de vânzări din Franța, după ce au apărut acuzații că pe site-ul gigantului erau vândute păpuși sexuale cu înfățișare de copil, transmite Politico.

Anunțul a venit la scurt timp după ce guvernul francez a declarat că intenționează să suspende întreaga platformă, deși Shein a precizat într-un comunicat că decizia a fost luată „în mod independent”.

„Această suspendare ne permite să ne consolidăm mecanismele de responsabilitate și să ne asigurăm că fiecare produs oferit respectă standardele și obligațiile noastre legale”, a declarat purtătorul de cuvânt al Shein, Quentin Ruffat.

Totuși, nu este clar dacă decizia companiei va fi suficientă pentru a opri procedura inițiată de autoritățile franceze. Ministerul Economiei din Franța a precizat ulterior că măsura guvernului privind suspendarea Shein se aplică operațiunilor sale digitale, nu și magazinului fizic deschis miercuri.

Într-un comunicat, Ministerul Economiei a anunțat că suspendarea va rămâne în vigoare până când platforma va demonstra „că întregul său conținut respectă legile și reglementările noastre”.

Ministrul Economiei, Roland Lescure, și ministrul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Serge Papin, vor prezenta „un raport inițial de progres” în următoarele 48 de ore, se mai arată în comunicat. Dacă până la acel termen compania nu va demonstra că nu mai comercializează produse interzise, autoritățile franceze vor cere ca Shein să fie blocată online în Franța.

Într-un alt comunicat, Ministerul Economiei a precizat că a sesizat Comisia Europeană, pentru ca aceasta „să lanseze o investigație asupra practicilor platformei Shein”.

La rândul său, Ministerul de Interne al Franței a solicitat blocarea urgentă a Shein pentru „tulburarea ordinii publice”.

„Există o combinație de factori și controverse în jurul Shein care ne obligă să mobilizăm arsenalul nostru juridic”, a declarat un consilier ministerial sub protecția anonimatului.

Shein se confruntă cu o atenție tot mai mare la Paris, după ce Autoritatea Franceză pentru Protecția Consumatorilor a susținut, la sfârșitul săptămânii trecute, că pe site-ul companiei erau vândute „păpuși sexuale cu înfățișare de copil”. Deputatul conservator Antoine Vermorel Marques a depus miercuri o plângere penală, afirmând pentru cotidianul Le Parisien că a identificat arme puse în vânzare pe site.

La începutul săptămânii, președintele executiv al Shein, Donald Tang, a declarat pentru POLITICO că firma a creat un „consiliu de integritate” pentru a analiza produsele vândute pe platformă și a lansat o anchetă internă.

Acest consiliu de integritate va fi responsabil de „o revizuire amplă a procedurilor, pentru a asigura respectarea deplină a legislației franceze și cel mai înalt nivel de protecție a consumatorilor”, pe durata suspendării platformei, a precizat compania.