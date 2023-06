Alexandru Leuțu a vorbit, în exclusivitate pentru DC News, despre consumul de substanțe interzise, o practică tot mai des întâlnită în rândul minorilor. Acesta a oferit câteva sfaturi de care, atât părinții, cât și elevii, ar trebui să țină cont pentru evitarea consumului de droguri

„În primul rând, aș face o recomandare pentru părinți să fie foarte atenți la copiii lor, să acorde timp pentru că majoritatea minorilor care ajung să aibă un consum de droguri, ajung pentru că nu primesc atenție acasă, nu au o relație foarte bună cu părinții lor. Am această recomandare în calitate de părinte, dar și de polițist, ca fiecare dintre cei care au ajuns să fie părinți să acorde atenția cuvenită copiilor, să știe ce fac, cu cine interacționează, să știe ce fac în timpul lor liber. Asta nu înseamnă că trebuie să facem poliție cu copiii. Este un pas important.

Chiar am avut o întâlnire cu un grup de copii cu care am stat de vorbă și am cules de la ei așteptările pe care le au ei, inclusiv în zona de consum de droguri. Majoritatea și-a exprimat dorința de a fi prezent un polițist în unitatea de învățământ, de a desfășura activități preventive, de a le prezenta riscurile, vulnerabilitățile, consecințele consumului de droguri. Noi practic asta facem, prin structurile de prevenire, prin structurile Agenției Naționale Antidrog, prin cele de siguranță școală și prin Poliția de proximitate, Poliția de la posturile comunale, încercăm să aducem acest mesaj către elevi.

Elevilor le-aș recomanda să-și aleagă foarte bine sursele de informare, anturajul. E la îndemână astăzi să găsim informații pe internet, e la îndemână să facem un pas în spate când suntem provocați, e la îndemână să alegem pentru noi. Cred cu desăvârșire că fiecare alegere pe care o facem ne creionează drumul în viață, traiectoria, statutul pe care îl vom avea în societatea viitoare.”, Alexandru Leuțu.

„Este important, de asemenea, să afle copiii că este un pericol major consumul de droguri, orice ar spune, oricine, și clar s-a ajuns la sănătate foarte precară și din păcate unii copii au murit. Fenomenul a scăpat de sub control.”, a completat Laura Duță.

