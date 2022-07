Șeful unei importante companii aeriene demisionează în plin scandal al zborurilor

Bellew, în vârstă de 57 de ani, care s-a alăturat companiei de la rivalul low-cost- Ryanair Holdings Plc- în 2019, va fi succedat ca interimar de David Morgan, care a ocupat postul temporar anterior, a transmis EasyJet într-un comunicat, luni.

Plecarea vine în urma unei diferențe de opinie cu privire la cel mai bun mod de a gestiona confruntările cu sindicatele din cauza salariilor, potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citatp de Bloomberg.

Irlandezul a ghidat Ryanair prin discuții legate de forța de muncă, când o lipsă de piloți a declanșat tendința de sindicalizare și primele greve ale companiei.

EasyJet a refuzat să comenteze circumstanțele din jurul plecării lui Bellew.

Industria aviației europene a suferit întreruperi majore de călătorie din cauza problemelor de personal și a grevelor, exact în momentul în care începe sezonul principal de călătorie, în timpul verii.

EasyJet a transmis că rămâne concentrată pe îmbunătățirea operațiunilor zilnice, după ce s-a confruntat cu o grevă masivă în Spania. De asemenea, și-a redus capacitatea din Londra Gatwick și Amsterdam Schiphol, cele două mari baze ale sale, pe fondul deficitului de forță de muncă.

În timp ce transportatorul și-a mărit capacitatea cu mai multă prudență decât Ryanair și al treilea principal operator low-cost din Europa, Wizz Air Holdings Plc, flota de avioane de la Gatwick a fost extinsă cu mai mult de un sfert în comparație cu vârful pre-Covid din 2019, punând o presiune deosebită asupra recrutării.

Bellew este cunoscut drept una dintre cele mai colorate figuri din aviație. După ce a condus anterior Malaysian Airlines, mutarea sa la Ryanair l-a făcut să ocupe ceea ce sindicatele au sugerat că este un rol de executor al CEO-ului Michael O’Leary.

Trecerea lui la EasyJet a dus la o luptă juridică pentru „dezertarea” la un rival atât de apropiat, în cadrul căreia Bellew a prevalat în cele din urmă.

Dacă ai zburat în această perioadă, ai văzut ce nebunie este prin aeroporturi. Pilotul Cezar Osiceanu a vorbit despre problemele cu care se confruntă aviația, probleme care ne privesc pe toți cei care apelăm la avion pentru a ne duce în vacanță.

„Sindicatul celor peste 900 de piloți suedezi, norvegieni, danezi și finlandezi din compania SAS anunță termen limită astăzi pentru încheierea negocierilor salariale după care vor intra în grevă. Primele țări afectate de grevă vor fi Suedia, Norvegia, Danemarca și Finlanda al căror trafic aerian va fi practic paralizat.

Cu mare greutate și din cauza intervențiilor politice, s-a obținut prelungirea termenului limită cu câteva zile. Peste 1100 de piloți de la Southwest Airlines au protestat public îmbrăcăți în uniforme pe 21 iunie cerând un program de zbor mai bun, mărirea salariilor și eliminarea presiunilor asupra lor pentru a munci peste program sau în zilele libere și concedii.

Să nu uităm că peste 80% dintre ei provin din rândul foștilor piloți militari. Sindicatul piloților americani și canadieni, ALPA cu peste 14.000 de membri, a cerut impunerea, la nivel național, a unui program pe doi ani, program ce cuprinde: plata retroactivă a unei sume egale cu 14.5% pentru anul 2022 și valabil 18 luni, creșterea asigurărilor, plata mărită semnificativ a muncii în special în zilele libere, crearea unui sistem nou de pensie de serviciu, îmbunătățire sistemului de planificare a zborurilor care consideră omul un robot. Piloții de la Delta Airlines au anunțat pichetarea pentru un nou program de plată și timp liber.

“Furtună perfectă se apropie!”, declara Jason Ambrosi, pilot la Delta Airlines, și membru în sindicatul piloților americani și canadieni, ALPA. Acesta precizează că, nivelul de plată al piloților americani, este cel stabilit din 2016, iar la Tarom este cel stabilit din… 2008!

Envoy Airlines, subsidiară American Airlines, oferă plata triplă piloților care acceptă să zboare în zilele libere sau concedii, în timp ce altă subsidiară a propus majorarea cu 50% a salariilor piloților până în anul 2024! Piloții de la United Airlines și cei de la Alaska Airlines au autorizat sindicatele lor să înceapă procedurile legale de grevă.

Sindicatul francez UNSA-ICNA a anunțat Autoritatea Aeronautică franceză despre posibilitatea unei noi greve după greva de avertisment de o zi din 25 iunie. Sindicatul a arătat că față de inflația de 5.2% din luna mai a anului 2022 și cea prognozată de 10% până la sfârșitul anului, piloții solicită creșterea veniturilor și asigurarea unui program de zbor care să prevină și să combată oboseala.

Greva personalului tehnic din aviația norvegiană a fost întreruptă din ordinul guvernului, motivându-se imposibilitatea asigurării nivelului necesar pentru zborurile medicale, de salvare, stingere incendii.

Sindicatele stewarzilor din Belgia ale companiei Ryanair declarau public intenția lor de a organiza o grevă pentru că, spun ele: „S-a umplut paharul! De 3 ani avem întârzieri la plata salariilor, încălcări ale contractelor, suntem forțați să muncim peste limită, suntem obligați să ne cumpărăm apă de băut la bord de la companie cu 3 euro sticla. De trei ani Ryanair calcă în picioare legile belgiene - legea Renault pentru a ne forța să acceptăm plata sub nivelul minim legal!”

Greva de 3 zile a piloților de la Brussells Airlines a condus la anularea a peste 300 de zboruri, în zilele de grevă fiind afectați peste 40.000 de călători. La Paris, Amsterdam și Londra cozile sunt kilometrice din cauza lipsei de personal de securitate concediat în pandemie. Cum pentru a califica un angajat de acest tip, cel mai scurt curs durează minimum o lună și salariul este mic, nu sunt deloc amatori pentru această muncă și, ca atare, efectul asupra pasagerilor este teribil.

Patronul lui RyanAir, Michael O’Leary, declara, acum câteva zile, că „britanicii nu vor să fie încărcători de bagaje!”

În Italia, două mari sindicate ale însoțitorilor de bord cheamă la grevă națională, iar piloții de la Volotea, Easyjet, Ryanair, Air Malta și Crewlink se așteaptă să sprijine acțiunea cu o întrerupere a activității de patru ore.

Piloții de la Singapore Airlines au lansat greva lor cu motto-ul “Lead, Follow or Get out of way”, adică “Condu, Urmează sau Dă-te la o parte!”.

Lufthansa a anunțat că peste 3.100 de curse, adică 4% din totalul planificat, au fost anulate și și-a anunțat pasagerii din aeroportul Franckfurt că nu le vor mai fi acordate asistență în materia rerutaăilor, tranzitelor, rezervărilor.

Conducerea aeroportului Heathrow a cerut companiilor aeriene reducerea cu 10% a zborurilor operate în încercarea de reducere a haosului instalat.

Va reamintim că, la ultimul terminal dat în folosință, inițial a fost greșit calculat modul de manipulare a bagajelor, ceea ce a condus la întârzieri de până la o săptămână în manipularea și trimiterea lor, iar sistemul refăcut nu face față condițiilor actuale și a cedat efectiv.

Atacurile cibernetice asupra sistemelor câtorva companii europene care zi de zi produc întârzieri și anulări a sute de curse s-au extins concomitent cu problemele tehnice ale controlorilor de zbor din Germania apărute de miercuri.

În schimb, contractele salariale ale nici unei categorii de personal aviatic - de la pilot la încărcător de bagaje - nu au fost prevăzute cu clauza indexării lor cu inflația.

La Tarom a existat această clauză în contractul colectiv de muncă pentru 2015-2017, dar nu a fost respectată și, în contractul ulterior încheiat și ultimul până în prezent, nu a mai fost introdusă ca urmare a disensiunilor dintre sindicatele piloților, însoțitorilor de bord, tehnic etc.

Toate sindicatele din afara României au subliniat că deși ei nu au această clauză de indexare cu inflația, managementul companiilor lor o au alături de bonusuri consistente indexate și ele! Deci vorba unui celebru pilot român poreclit Tase... “Atunci să zboare ei!””, a spus pilotul Cezar Osiceanu pentru DC News.

