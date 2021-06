Șeful Raiffeisen Bank a căzut de pe bicicletă, lângă Nicușor Dan. Mircea Badea: Sistemul bancar se clatină!

"Toţi experţii ăştia internaţionali care spun că există o nouă criză economică, financiară şi de curs au dreptate. E clar că sistemul bancar se clatină. Am văzut în aceste imagini. Eu nu am înţeles care este rostul acestei... Eu, când îi văd pe nişte neni, adunându-se ei... Mie mi s-a părut întotdeauna o prosteală fără margini. Nu am înţeles niciodată de ce se prostesc oamenii ăştia care ar trebui să aibă multă treabă, să fie serioşi. De ce se prostesc aşa? Care e ideea? La ce foloseşte? Sistemul bancar se clatină şi eu mă aşteptam să vină domnul Mugur Isărescu să îl ajute de undeva, cumva", a spus Mircea Badea, în emisiunea Sinteza Zilei, de la Antena 3.

De ziua internațională a bicicletelor, mai mulți oficiali, printre care Nicușor Dan, Tanzos Barna, dar și președintele Klaus Iohannis, au mers în Parcul Herăstrău. În același timp, șeful Raiffeisen Bank România, Steven van Groningen, a căzut de pe bicicletă, în momentul în care a frânat lângă Nicușor Dan.

Nicușor Dan a vorbit despre mașinile din București

La eveniment, primarul general al Capitalei a vorbit despre numărul mare de mașini din București:

„Am explicat problema, lipsa banilor și prețurile exagerat de mari pe care le utiliza Compania Municipală de Parcuri. Am început și în curând veți vedea rezolvarea. În anul acesta o să vedeți câteva zeci de mii de mașini mai puține pe prima bandă. O să aflați. Se va întâmpla până la sfârșitul anului. Așteptați momentul anunțului“, a precizat Nicușior Dan.

Nicușor Dan ”speră” că problemele cu apa caldă vor mai dura doar ”o săptămână şi un pic“

Primarul general, Nicuşor Dan, şi-a exprimat speranţa că problemele cu furnizarea apei calde din Capitală vor fi rezolvate în aproximativ o săptămână, menţionând că acestea sunt cauzate de ELCEN, pentru că a decis să intre în revizie simultan cu două centrale.



"O revizie durează între 4 şi 6 săptămâni, sper, deci deja suntem la trei săptămâni de când a început, eu sper să mai dureze o săptămână - o săptămână şi un pic", a spus Nicuşor Dan, miercuri, într-o conferinţă de presă.