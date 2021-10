Secretele Ramonei Țibrin, modelul care a FERMECAT Hollywood-ul. ”Acum PLĂTESC pentru asta”

Ramona Țibrin a acceptat provocarea lansată de Spectacola.ro și a completat ”Oracolul Vedetelor”, dezvăluind astfel frânturi din viața sa, necunoscute de publicul larg. Vedeta care a cucerit în ultimii 11 ani Hollywood-ul dezvăluie că are regrete, frici, dar și mici momente jenante de care cu toții încercăm să ne ferim în viață.

”Acum plătesc pentru asta”

Dacă ar fi să schimbe ceva din trecutul ei, ar fi concentrarea pe partea sentimentală: ”Se zice că nu trebuie să regreți nimic, că și greșelile te-au făcut cine ești azi; dar cu toată sinceritatea, dacă aș putea da timpul înapoi, aș fi mult mai focusată pe cariera mea decât pe situațiile romantice din viața mea. Am fost poate un pic prea idealistă, prea lipsită de simțul practic. Am dat mult mai multă atenție și energie situațiilor sociale din viața mea decât carierei și acum plătesc pentru asta și trag tare că să recuperez. La 30 de ani gândesc altfel decât la 20, bineînțeles.” a spus Ramona.

”Nu puteam nici să mă uit la el de jenă”

Viața vedetei n-a fost lipsită de momente jenante, după cum dezvăluie: ”Viața mea e formată din multe momente mici de penibilitate, în loc de câteva, dar mari. Dar probabil momentul la care o să mă gândesc toată viața este acela în care l-am rugat pe iubitul meu de atunci să mă ajute cu ceva setări la contul de Google, uitând că sunt logată cu toate adresele. Și aud deodată: Ramona, ce înseamnă asta? Ce ai făcut? Și îmi arată adresa mea de email făcută cu prenumele meu, Ramona, și numele lui de familie, de care uitasem complet. Pură panică în ochii lui. Aș fi vrut să îi explic că mă gândeam într-o zi cum ar fi dacă am rămâne împreună, cum ar suna numele lui de familie lângă al meu, apoi am verificat pe Instagram să văd dacă are deja cineva numele ăsta luat și am văzut că existau foarte multe Ramona + numele lui, în panica aia, luată de val, m-am gândit: păi dacă ne căsătorim, nu o să pot să am nici instagram, poate nici email cu numele meu nou, și tot pe val, am intrat să văd ce opțiuni are Gmail disponibile. Când am găsit o combinație de nume plus ceva numere cu însemnătate, am făcut contul fără să mă mai gândesc că nu suntem decât iubiți. Aș fi vrut să îi spun asta, dar, de rușine, m-a bufnit râsul și am râs până mi-au dat lacrimile, vreo 20 minute încontinuu, în timp ce m-am ascuns sub o pătură, pentru că nu puteam nici să mă uit la el de jenă.”

Vezi mai mult pe SPECTACOLA