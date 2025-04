Se retrag trupele americane din Europa? Răspunsul lui Donald Trump

Președintele american Donald Trump a declarat joi că nu exclude retragerea unei părți din trupele americane staționate în Europa, sugerând că o astfel de măsură ar putea face parte dintr-un set mai larg de negocieri comerciale între SUA și Uniunea Europeană.

Întrebat dacă intenționează să reducă prezența militară americană pe continentul european, Trump a răspuns că „Aș putea face asta”, adăugând însă că „depinde”. El a subliniat că Statele Unite finanțează în mod disproporționat apărarea Europei, fără a primi o compensație semnificativă în schimb, comparând această situație cu discuțiile privind împărțirea costurilor cu Coreea de Sud.

„Asta ar fi ceva de discutat, chiar dacă nu este legat direct de comerț, dar cred că vom include acest subiect în negocieri, pentru că are sens. Ar fi bine să punem totul într-un singur pachet, pentru fiecare țară”, a declarat Trump, făcând referire la negocierile comerciale aflate în desfășurare.

'We pay for military over in Europe - we don't get reimbursed by much'- Trump ambiguous on reducing US troops presence



US President Donald Trump commented following media reports that top Pentagon officials are considering a potential cut of up to half of its 20,000 US troops… pic.twitter.com/bJbEvlaQlA