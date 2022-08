Se despart Irina şi Răzvan Fodor? Fanii încep să se-ngrijoreze

Irina Fodor a revenit de la America Express pe 23 iulie, însă vedeta a dispărut complet de pe social media. Nu a mai împărtășit nimic cu fanii săi, ca atare, au început să se ridice şi semne de întrebare. Pentru Irina Fodor, ultimele săptămâni au fost de foc. Filmările pentru America Express au fost unele cât se poate de intense și au solicitat-o la maxim. Ca să nu mai vorbim și de întoarcerea în România, care a adus alte probleme. Toți cei întorși din America de Sud au primit bagajele destul de târziu, iar situația nu a foat una tocmai plăcută. De când s-a întors în România, Irina Fodor a luat o pauză de la tot, sau cel puțin așa pare de la distanță, căci vedeta Antena 1 nu a mai postat nimic pe social media. Dacă fanii s-au obișnuit să fie la curent cu viața sa, iată că au trecut deja câteva săptămâni în care vedeta nu a mai dat niciun semn.

Probleme după America Express?

Curios este însă faptul că nici Răzvan Fodor nu este prea activ. El a început filmările pentru emisiunea Splash, vedete la apă! iar în ultimele zile fanii nu au mai primit noutăți nici din partea sa. Toate aceste lucruri generează semne de întrebare, scrie vbiz.ro. S-a întâmplat ceva în timpul filmărilor de la America Express? Există probleme în relația dintre Irina Fodor și Răzvan Fodor? Nu știm, cert este că nu s-a mai întâmplat ca cei doi să fie inactivi de așa mult timp. Dacă stăm să ne uităm și la mărturisirile lui Răzvan Fodor, din timpul în care soția sa era plecată, acesta părea destul de nostalgic. Rămâne însă de văzut când va decide vedeta Antena 1 să revină pe social media și când va dezvălui de ce a luat această ”pauză”.

Am ajuns să dormim ca în gară

Irina a mărturisit pentru Click că, de-a lungul căsniciei sale cu Răzvan Fodor, a făcut compromisuri. Cel mai recent este legat de faptul că soțul său preferă să doarmă pe canapea, lucru ce o deranjează teribil pe aceasta.Irina este enervată de faptul că soțul său alege să se odihnească pe canapea, în locul unui somn odihnitor în dormitorul lor mare și frumos amenajat. „Mă chinui cu treaba asta de multă vreme. Așa că am făcut acest compromis, cum îi zici, și rămân și eu lângă el. Și, până la urmă, am ajuns să dormim ca în gară, amândoi pe canapea. Decât să dorm singură în dormitor, am preferat să dormim amândoi pe canapea. Dar nu mă las! În fiecare seară mă culc bombănind lângă el.” a mai spus Irina Fodor pentru sursa citată.

Ce diferență de vârstă este între cei doi

Irina Fodor și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai frumoase și sudate cupluri din showbizul autohton. Relația lor a început de pe vremea când frumoasa prezentatoare era studentă. Între Răzvan Fodor și Irina Fodor este o diferență de vârstă de 14 ani. Răzvan Fodor s-a îndrăgostit de Irina pe vremea când aceasta era studentă și locuia la cămin, iar când și-a dat seama că ea este aleasa, a mers și a luat-o de acolo cu tot cu bagaje. „Deși sunt 14 ani între noi e mult mai matură decât mine. Când a venit la mine acasă prima oară era studentă și când am văzut că-și scria în creion și avea ascuțitoare m-a uimit. Și mi-a plăcut mult de tot de ea”, a spus Răzvan Fodor în cadrul podcastului Fain și Simplu al lui Mihai Morar.

