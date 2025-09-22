Se cere plecarea Dianei Buzoianu de la Mediu. Daniel Zamfir: Întârzie avizele la hidrocentrale

Daniel Zamfir a menționat că a invitat-o pe Diana Buzoianu, luni, la Comisia economică a Senatului, pentru a explica motivele acestei întârzieri şi susţine că, din punctul său de vedere, aceasta "nu mai poate continua" în această funcţie.

"Nu mai poate continua în funcţia de ministru!"



"Astăzi am invitat-o la Comisia economică pe ministrul Mediului, doamna Diana Buzoianu, pentru ne explica motivele pentru care întârzie acordarea avizului de mediu pentru finalizarea a patru hidrocentrale. Acestea sunt în programul de guvernare prevăzute ca o urgenţă. De asemenea, au fost două decizii ale CSAT care au hotărât ca aceste obiective de importanţă strategică România să fie finalizate. Doamna Buzoianu evită să acorde aviz de mediu.

Din păcate, prin această atitudine - fie din neştiinţă, fie din rea-voinţă -, ministrul Mediului arată că este rău intenţionată şi, din punctul meu de vedere, nu mai poate continua în funcţia de ministru. (...) Insist în a spune că două decizii ale CSAT au stabilit că România trebuie să finalizeze cu prioritate cele patru hidrocentrale care deja sunt realizate în proporţie de 75% şi sunt obiective care asigură stabilitatea sistemului energetic naţional şi, nu în ultimul rând, asigură un preţ mai mic al energiei electrice pentru cetăţeni, dincolo de faptul că reprezintă energie ieftină şi verde", a afirmat Zamfir, luni, la Parlament.



Senatorul PSD i-a transmis premierului Ilie Bolojan că "liniştea unui coaliţii nu poate fi sacrificând interesul strategic al României şi sacrificând populaţia României care, iată, din acest motiv, este obligată să plătească un preţ mult mai mare al energiei electrice".



Zamfir a precizat că îşi va informa colegii deputaţi din PSD despre "documentele care arată că doamna ministru este rău intenţionată".



Decizia grupului PSD în privinţa moţiunii simple împotriva ministrului Diana Buzoianu, care se va dezbate luni şi vota miercuri în Camera Deputaţilor, va fi luată miercuri, a explicat Zamfir.



"Eu, dacă aş fi deputat, aş vota împotriva doamnei ministru (...). Nu este un atac la adresa USR, ci pur şi simplu este un lucru pe care trebuie să-l facem în interesul naţional ", a adăugat Zamfir.



Cele patru hidrocentrale au fost construite cu mulţi ani înainte de delimitarea ariilor protejate



"Cred că inclusiv prim-ministrul, cu atât mai mult conducerea PSD şi colegii mei deputaţi vor analiza aceste documente, care să arate că nu e vorba aici de nicio decizie politică, ci pur şi simplu de apărarea interesului naţional. România are nevoie să producă energie electrică ieftină, România are nevoie să devină independentă energetic.

Or, argumentele de genul "acolo avem nişte peştişori şi nişte păsărele pe care trebuie să le salvăm şi să nu salvăm oamenii"... Atrag atenţia doamnei ministru: o amenajare hidroenergetică, cum este cea de la Paşcani, dincolo de faptul că produce energie electrică ieftină, aceea acumulare reglementează şi cursul Siretului, adică previne inundaţiile din Moldova şi, nu în ultimul rând, asigură atât alimentarea cu apă a oraşului Paşcani, cât şi zona de irigaţii. Ca atare, aceste amenajări hidroenergetice au funcţiuni multiple. Or, a te opune să construieşti aceste obiective arată ori că nu înţelegi, ori că eşti rău intenţionat şi ai în spate anumite interese care încep să iasă la lumină", a transmis Zamfir, potrivit Agerpres.



Întrebat dacă USR o va susţine pe ministrul Mediului şi nu ar mai rămâne fără Diana Buzoianu la guvernare, Zamfir a spus:

"Nu poţi sacrifica interesul public pentru un ministru care dovedeşte că este incompetent în funcţia pe care o ocupă. Eu nu cred că se poate ajunge în acest punct, dar dacă USR poate să gândească în acest fel, să sacrifice interesul naţional de a avea curent ieftin pentru populaţie şi de a avea o independenţă energetică, pentru un om, înseamnă că nici USR nu mai are ce căuta la guvernare".