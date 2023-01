Scumpiri la pompă. Adrian Câciu anunță când va interveni, din nou, Guvernul

Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a declarat, joi, referitor la posibilitatea reintroducerii schemei de compensare a preţului la carburanţi, că Guvernul va interveni dacă lucrurile intră "într-o zonă mult prea volatilă, în care să nu poată fie sustenabilă pentru economie şi cetăţeni", dar nu este cazul la acest moment.

”Acest guvern a căutat soluţii în funcţie de dinamica evoluţiei economiei sau a situaţiei cu care s-au confruntat cetăţenii şi a intervenit de fiecare dată. A venit şi cu pachetul Sprijin pentru România, când a fost situaţia, dacă ţineţi minte, inclusiv cu problema legată de euro, la începutul lunii februarie, când s-a declanşat agresiunea din Ucraina, războiul, când a crescut preţul la combustibili. Deci, s-a intervenit atunci când lucrurile au ajuns la o limită de insuportabilitate. Pot să vă spun un singur lucru: că acest guvern va interveni dacă lucrurile intră într-o zonă mult prea volatilă sau o zonă care să nu poată fie sustenabilă pentru economie şi cetăţeni. La acest moment, când discutăm lucrurile, nu sunt în acea zonă", a afirmat ministrul Adrian Câciu, după şedinţa Executivului, întrebat în ce condiţii ar putea reveni schema de compensare a preţului la carburanţi şi dacă sunt bani pentru aceasta.





Guvernul va interveni când va fi cazul



"Putem să ne uităm, am văzut comparaţiile, se fac cu începutul anului. Hai să ne uităm să facem comparaţii cu luna februarie 2022, ca să avem un termen de comparaţie, când au început preţurile să se ridice foarte sus. Dar trebuie să ne uităm şi pe piaţa petrolului şi pe piaţa combustibilului. Sunt mai multe elemente care trebuie luate în calcul şi vom vedea. Când va fi cazul, acest guvern va interveni, vă asigur", a adăugat ministrul de Finanțe, conform Agerpres.



Adrian Câciu a mai spus că, dacă este cazul, se vor găsi soluţii pentru susţinerea financiară a acestei măsuri, menţionând că nu poate spune plafonul de preţ la care Guvernul va interveni pentru a nu crea "o aşteptare falsă".



"N-aş vrea să setăm un plafon, pentru că cel mai important e să ne uităm, încă o dată, la care este costul total suportat de economie, (...) nu vreau să setez un plafon, ca să nu creăm o aşteptare, până la nu ştiu ce nivel. Nu. Ideea de bază este pe costul total pe care îl are o gospodărie sau îl are o companie trebuie să te uiţi, pentru că n-a apărut atunci numai preţul la combustibil, a fost şi preţul la energie, a fost preţul la utilităţi şi trebuie să te uiţi pe total costuri şi să vii cu un sprijin care să acopere acele costuri. Deci n-aş vrea, încă o dată, să setăm un nivel de aşteptare. (...) Vă asigur că avem tot ce este necesar ca nivel de referinţă. Nu vreau să setăm public, pentru că creăm o aşteptare falsă. Poate să fie mai rapidă intervenţia, dacă lucrurile se manifestă de o volatilitate mai accelerată.(...) Deci va trebui să vedem. Dinamica economică este cea care comportă răspunsul de la un guvern", a mai explicat ministrul Câciu.

