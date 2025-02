Scriitorul Tom Robbins s-a stins din viață. A fost unul dintre cei mai excentrici autori americani ai secolului XX

Vestea morții sale a fost anunțată de soția sa, Alexa Robbins, printr-o postare pe Facebook, în care nu a fost menționată o cauză specifică.

„A fost înconjurat de familia sa și de animalele de companie loiale. De-a lungul acestor ultime capitole dificile, el a fost curajos, amuzant și dulce. El a cerut ca oamenii să-și amintească de el citindu-i cărțile.”, a scris Alexa Robbins, conform Reuters.

Un maestru al fanteziei literare

Tom Robbins s-a remarcat printr-un stil literar unic, amestecând umorul, fantezia și spiritualitatea într-o proză plină de imagini vibrante și personaje memorabile. Romanele sale, precum „Even Cowgirls Get the Blues”, „Still Life With Woodpecker” și „Jitterbug Perfume”, au cucerit generații de cititori, devenind adevărate opere cult.

„Mințile au fost făcute pentru a exploda”, scria el în Half Asleep in Frog Pajamas, o frază care definește perfect abordarea sa literară. Robbins a fost un pionier al contra-culturii, influențat de mișcarea hippie și de filosofia „joacei serioase”.

De la jurnalism la proză psihedelică

Născut în Blowing Rock, Carolina de Nord, Robbins a crescut într-o familie pe care a descris-o ca fiind „o versiune baptistă sudică a serialului The Simpsons”. Deși și-a început cariera ca jurnalist în Richmond și Seattle, momentul decisiv al vieții sale a fost un concert al trupei The Doors, în 1967.

„Mi-a spart lacătul de la cutia mea lingvistică și mi-a distrus ultimele inhibiții literare”, a povestit el în volumul său de memorii, Tibetan Peach Pie. Această revelație l-a împins să scrie primul său roman, Another Roadside Attraction, publicat în 1971.

Cartea, care imaginează furtul trupului mumificat al lui Iisus de la Vatican și ascunderea acestuia într-un stand de hot dog din nord-vestul Americii, a fost un succes neașteptat și a impus stilul său inconfundabil.

Un stil unic și personaje excentrice

Robbins își scria cărțile de mână, pe carnețele legale, și avea un proces meticulos de alegere a cuvintelor. Îi plăcea să spună că „limba nu este glazura, ci tortul”, iar proza sa era plină de metafore neașteptate și imagini hipnotice.

Personajele sale erau la fel de extravagante ca stilul său narativ: Sissy Hankshaw, autostopista cu degetul mare de 15 cm (Even Cowgirls Get the Blues), Switters, agentul CIA pacifist îndrăgostit de o călugăriță (Fierce Invalids Home from Hot Climates), sau conserva vorbitoare de fasole din Skinny Legs and All.

Criticii l-au considerat uneori exagerat, dar cititorii i-au rămas fideli, iar romanele sale au fost traduse în numeroase limbi și adaptate pentru film și teatru.

Moștenirea unui scriitor atipic

Tom Robbins a lăsat în urmă o operă care continuă să inspire cititorii din întreaga lume. Prin scrierile sale, a demonstrat că literatura poate fi simultan profundă și jucăușă, spirituală și senzuală, absurdă și iluminatoare.

Locuind în La Conner, Washington, alături de soția sa, Alexa, Robbins și-a trăit ultimii ani departe de lumina reflectoarelor, dar cu aceeași curiozitate și ironie care i-au definit întreaga viață.

„Mi-ar plăcea ca cititorii mei să se simtă la finalul unei cărți ca după un film de Fellini sau un concert Grateful Dead”, spunea el. Și, fără îndoială, a reușit.

