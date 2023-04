Scriitoarea Camelia Cavadia, despre relația cu fiica ei: Mi s-a părut cel mai frumos lucru pe care puteam să îl aud

„Eram desenator tehnic, deși, meseria mea nu presupunea desenul, la care nu sunt deloc talentată. Eram dactilografă și aveam un colectiv foarte bun de femei, în toată puterea cuvântului. Aveau familie acasă, erau oameni maturi, cu probleme de oameni maturi. Deseori mă simțeam acolo mică și nu mă simțeam la locul meu, trebuie să recunosc. Dar a fost o perioadă de pornire în viață, de care uneori îmi aduc aminte cu drag, alteori nu, pentru că mi se părea cumva nepotrivită pentru un copil, că așa eram la vârsta aia. Am început să lucrez acolo imediat după liceu, după vârsta de 18 ani”, a precizat scriitoarea Camelia Cavadia.

Cu toate acestea, scriitoarea Camelia Cavadia spune că experiența de atunci și faptul că a interacționat cu adulții au format-o ca om.

„Și eu m-am căsătorit foarte repede, și eu am avut un copil imediat după ce m-am căsătorit. De aceea spun că de foarte multe ori cred că am trecut peste niște etape, dar toate astea m-au ajutat în cele din urmă. Acum, faptul că am un copil mare și că am o relație atât de frumoasă cu fiica mea cred că sunt rezultatul și bucuria parcursului pe care l-am avut de-a lungul timpului. Pe vremea aceea, când prietene mele se distrau, își petreceau altfel timpul, eu intram într-o căsnicie, cât se poate de abrupt, ca să zic așa. Și m-am maturizat, am crescut în același timp cu fiica mea, pentru că la vârsta aia, nu știam să cresc un copil. Cred că acest lucru l-am învățat împreună cu ea”, a declarat scriitoarea Camelia Cavadia

Deși au mai avut certuri, ca în orice familie, scriitoarea Camelia Cavadia este ceea mai bună prietenă a fiicei sale.

„Am avut și noi războaiele noastre. Important este locul unde am ajuns. De anul trecut, am zis că ne facem o tradiție, să mergem amândouă în câte o vacanță, doar noi două. Anul trecut a fost prima, anul acesta o plănuim pe cea care o vom avea, sper, cât mai curând. Mi-a spus ea, la un moment dat, în acea vacanță: «eu cred că tu ești omul cu care pot vorbi orice și cred că ești prietena mea cea mai bună». Mi s-a părut cel mai frumos lucru pe care puteam să îl aud de la ea”, a mai spus scriitoarea Camelia Cavadia.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News