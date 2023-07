Scrierea enigmatică din Imperiul Kushan a fost în sfârșit descifrată după 70 de ani / foto

Pe dealurile stâncoase din Asia Centrală, pe mai mulți pereți verticali de stâncă apare o scriere misterioasă într-o limbă scrisă necunoscută. Datorită muncii recente a unei echipe de la Universitatea din Köln, părți din această scriere antică încep să fie dezvăluite, aruncând lumină asupra culturii care a realizat-o, conform IFL Science.

Așa-numita „scriere necunoscută Kushan” este un sistem de scriere care a fost găsit în părți ale Asiei Centrale. Aceasta a fost văzută pe numeroase site-uri din Tadjikistan, Afganistan și Uzbekistan, dar nu a fost niciodată descifrată cu succes.

Scrierea ar fi fost utilizată între aproximativ 200 î.Hr. și 700 î.Hr. de către popoarele nomade timpurii din stepa eurasiatică, cum ar fi Yuèzhī, și dinastia Kushans.

Una dintre cele mai proeminente moșteniri ale puternicului imperiu Kushan a fost răspândirea budismului în Asia Centrală și China. Au lăsat în urmă lucrări de artă uimitoare și o colecție de fortărețe impresionante, precum și acest sistem de scriere neobișnuit.

Într-un nou proiect, lingviștii au făcut o descoperire majoră în înțelegerea limbii, studiind o inscripție bilingvă găsită în Tadjikistan – scrisă în bactriană, cu grafie Kushan necunoscută. De asemenea, au găsit o inscripție trilingvă din Afganistan – scrisă în gandhari sau indo-arian mediu, bactrian, cu grafie Kushan necunoscută.

Cercetătorii au reușit să decodeze mesajul folosind o metodă similară folosită pe Piatra Rosetta. Scrisă în 196 î.Hr., această stâncă antică prezintă un decret scris în trei limbi: hieroglife egiptene antice, scriere demotică și scriere greacă. Datorită faptului că oamenii de știință au putut înțelege greaca veche, Piatra Rosetta a devenit o cheie valoroasă pentru descifrarea hieroglifelor egiptene.

Punctul culminant în înțelegerea scrierii Kushan a venit atunci când cercetătorii au observat numele regal Vema Takhtu, care apărea în ambele texte bactriane, iar titlul „Regele regilor” a putut fi identificat în secțiunile corespunzătoare din scrierea Kushan. Folosind textele paralele, lingviștii au reușit să noteze anumite secvențe de caractere și chiar să elaboreze calitățile fonetice ale unor caractere individuale, inclusiv 15 semne consonante diferite și patru diacritice vocalice.

În ceea ce privește semnificația precisă a mesajelor, aceasta rămâne încă necunoscută, dar cercetătorii spun că munca lor a ajutat la iluminarea istoriei lingvistice tulbure a acestei părți a Asiei Centrale.

Echipa susține că scrierea Kushan a înregistrat o limbă iraniană mijlocie complet necunoscută, pe care au numit-o „Eteo-Tocharian”. Ei cred că cel mai probabil a servit ca o limbă intermediară în dezvoltarea bactriană la Khotanese Saka, o limbă veche a Chinei de vest.

De asemenea, se pare că, la un moment dat, limba nou descifrată a fost una dintre limbile oficiale ale Imperiului Kushan alături de Bactrian, Gandhari/Indo-arian de mijloc și sanscrită.

„Descifrarea acestui script ne poate ajuta la îmbunătățirea înțelegerii limbii și istoriei culturale a Asiei Centrale și a Imperiului Kushan, similar cu descifrarea hieroglifelor egiptene sau a glifelor Maya pentru înțelegerea noastră a Egiptului antic sau a civilizației Maya”, a spus Svenja Bonmann, primul autor al studiului, de la departamentul de lingvistică de la Universitatea din Köln, într-un comunicat.

