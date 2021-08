ȘCOALA din SPITAL. Ministrul Sorin Cîmpeanu, declarațiile momentului

„Proiect de OUG, prezentat în primă lectură, a vizat Școala din spital. Mai exact, în cadrul Universităților de Medicină și Farmacie se înființează unități de învățământ preuniversitar cu titulatura Școala din spital. Acest lucru are ca scop organizarea școlarizării ante-preșcolarilor, preșcolarilor și elevilor spitalizați în număr de câteva sute în fiecare an. Aș vrea să spun că până acum nu a fost posibilă organizarea școlii în spital, deoarece piedici birocratice reglementau dimensiunea minimă a formațiunilor de studiu. Mai exact, este ca și cum am putea să clarificăm că într-un spital oncologic am avea un număr suficient de mare în același spital, în același timp de elevi de clasa a șaptea, de exemplu, lucru care, în mod evident, este absurd. Această absurditate a fost înlăturată din reglementările legale”, anunță Sorin Cîmpeanu.

Potrivit acestuia, pe toată perioada spitalizării se va desemna un cadru didactic monitor, care va avea obligația de a supraveghea parcursul educațional al preșcolarului sau al elevului, precum și de a menține legătura permanentă cu unitatea de învățământ la care acesta a fost înmatriculat înainte de spitalizare.

„De asemenea, Ministerul Educației înființează Corpul Național al cadrelor didactice pentru școala din spital. Acesta va fi constituit în urma selecției cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unor programe de pregătire în domeniul psiho-pedagogiei speciale. Se organizează și Programul Național Școala din Spital care vizează continuarea predării învățării prin membrii acestui corp național al cadrelor didactice pentru școala din spital, în cazul mutării elevilor de la un spital la altul sau de la o secție la alta. Deci este vorba despre componenta mobilă a acestei școli din spital. Pentru sprijinirea învățării în aceste școli din spital, Ministerul Educației poate organiza și olimpiade și concursuri școlare și, de asemenea, poate acorda burse de studiu și alte forme de sprijin material prin programe naționale aprobate prin hotărâri de guvern”, adaugă ministrul Educației.

Universitățile de medicină și farmacie pot accesa și fonduri externe nerambursabile în vederea îmbunătățirii activităților desfășurate prin acest program național

„Procesul instructiv-educativ se va desfășura adaptat la specificul bolii, la perioada de spitalizare și la clasa în caree este înscris elevul în anul școlar respectiv. În termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a OUG, Ministerul Educației va elabora o programă diferențiată de susținere a evaluării naționale și a examenului național de bacalaureat atât pentru elevii școlarizați în acest program, cât și pentru toți elevii cu cerințe educaționale speciale și care necesită o spitalizare îndelungată. Prin derogare de la dispozițiile art. 5 alin 2 din Legea Educației Naționale prezenta OUG va intra în vigoare de la data publicării în MO. Acest proiect de OUG a fost prezentat în primă lectură”, precizează, potrivit Mediafax, Sorin Cîmpeanu.