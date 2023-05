Scenariu rotativă. Bode, explicații privind reașezarea ministerelor

„În ceea ce privește structura Guvernului, poziția Partidului Național Liberal, exprimată ieri, a fost aceea de a respecta protocolul semnat în 2021 între cei patru parteneri PSD, PNL, UDMR și minoritățile naționale. Așadar protocolul este semnat de cei patru parteneri.

Am spus foarte clar, dacă există dorința din partea unuia dintre parteneri, PSD în cazul de față, să schimbăm protocolul, noi am solicitat două lucruri: reducerea numărului de ministere și rediscutarea tuturor portofoliilor de la zero.

În varianta în care PSD a propus ieri schimbarea protocolului privind menținerea Ministerului Transporturilor în responsabilitatea PSD, atunci propunerea noastră a fost să reducem numărul de ministere la maxim 18 și să rediscutăm toate portofoliile astfel încât la sfârșitul săptămânii viitoare să avem definitivată structura Guvernului pentru a ne putea întoarce fiecare în forurile decizionale pentru a echipa această structură cu oameni, nominalizând astfel și stabilind componența Guvernului.

Nu am ajuns la o înțelegere, ieri, în ceea ce privește definitivarea unei structuri a Guvernului pe care să discutăm în continuare. Cel mai probabil, la începutul săptămânii viitoare, aceste lucruri vor fi clarificate. Până atunci ne-am angajat cu toții să finalizăm, în linii mari, programul de guvernare.”, a spus Lucian Bode.

Acesta a fost întrebat dacă PNL va prelua Ministerul Dezvoltării

„În condițiile în care rediscutăm toate ministerele, orice este posibil. Partidul Național Liberal are suficiente resurse umane bine pregătite să conducă orice minister, inclusiv Ministerul Dezvoltării. Eu cred că la începutul săptămânii viitoare, luni, cel târziu marți, aceste lucruri se vor clarifica.”, a spus Lucian Bode.

UDMR a amenințat cu ieșirea de la guvernare în cazul în care pierde Ministerul Dezvoltării

„Este foarte simplu. Dacă rămâne în formula de 18 ministere, UDMR va avea două ministere și vicepremier, PNL va avea 8 ministere, vicepremier și secretarul general al Guvernului, iar PSD va avea 8 ministere, premier, vicepremier și cancelarul Guvernului. Dacă pe cele două ministere care revin UDMR se agreează o formulă unanimă, acceptată și de PSD și de PNL, stau la masă, dacă nu, este decizia domniilor lor.”, a spus Lucian Bode.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News