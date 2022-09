Scandal pe Aeroportul Otopeni, după ce Blue Air a anulat zborurile: "Eu am luat bilete cu 10 euro. Voi îmi daţi 2 euro? Nu v-ar fi ruşine?"

"Cei de la Paris au suferit mai mult decât am suferit noi"

"Nu e vorba doar despre o singură persoană sau despre ăla că e bolnav, sau despre ăla că doarme jos. Au fost situaţii în care cei de la Paris au suferit mai mult decât am suferit noi. Noi am aşteptat trei ore, da? Gândiţi-vă că ei aveau zbor la 10:50. Până la ora 17:30, nu a fost nimeni în stare să le spună ceva. Abia atunci a venit cineva şi le-a spus că zborul, până la urmă, se anulează.

Le-a dat întârziere din jumătate în jumătate de oră. Bani recuperaţi? Păi, ei au conturile blocate. Ei sunt nesimţiţi încât să ne spună nouă că putem să recuperăm ceva? (...) Era o femeie care spunea că se chinuie să ia 500 de euro înapoi de mai bine de un an", a spus unul dintre călătorii aflaţi pe Aeroportul Otopeni pentru Antena 3.

"Ne-au spus că toate zborurile sunt anulate până în decembrie"

"Trebuia să zbor astăzi, la 20:20, de aici, cu Blue Air, spre Hamburg. Am aflat cu 15 minute înainte că s-a anulat zborul. Am ajuns şi degeaba în aeroport, nici nu vor să discute cu noi, nici nu vor să ia vreo măsură ceva. Ne spun pur şi simplu că s-a anulat până pe 12 septembrie. În primă fază, până pe 12. Când am ajuns la ghişeu şi am reuşit să vorbim cu ei, ne-au spus că toate zborurile sunt anulate până în decembrie de fapt. Plătim alte bilete la altă companie. Plătim iar 500 de euro pe bilete doar dus", a mai spus un alt călător.

"Nu v-ar fi ruşine?"

"De acum încolo, niciun bilet de la Blue Air", a strigat un bărbat.

"Noi nu vrem banii rambursaţi. Noi vrem biletele", a spus o femeie.

"Luaţi-ne bilete! Eu am luat bilete cu 10 euro. Voi îmi daţi 2 euro? Nu v-ar fi ruşine?", a strigat un alt călător.

"Nu vă plătiţi oamenii! Din luna iunie-iulie nu sunt plătiţi", acuză un bărbat.

Discuţie între un angajat Blue Air şi mulţimea nemulţumit: Când aveţi dreptate, aveţi dreptate

Discuție surprinsă de Digi24:

"Atunci când aveţi dreptate, aveţi dreptate!" - a spus un angajat din partea Blue Air.

Călător: "Păi nu avem dreptate?"

Angajat Blue Air: "Depinde la ce vă referiţi!"

Călător: "Cu ce ni s-a întâmplat."

Angajat Blue Air: "Aveţi dreptate să fiţi dezamăgiţi! Vă dăm tot ce putem să vă dăm."

Călător: "Nu mai spuneţi minciuni!"

Angajat Blue Air: "Eu nu spun minciuni. Eu nu m-aş îndoi de ceea ce vă spun."

Călător: "Deci avem sau nu dreptate cu ce ni s-a întâmplat astăzi? La zboru' ăsta, mai pe înţelesu' dumneata! Avem dreptate?"

Angajat Blue Air: "Aveţi dreptate să fiţi dezamăgit."

Călător: "Nu ne spuneţi "să fiţi dezamăgit". Avem sau nu dreptate?"

"Pot să pună alte avioane. De ce nu pun?" - a strigat o femeie din mulţime.

Zborurile Blue Air din România, suspendate

"Datorită unei situaţii neprevăzute constând în poprirea tuturor conturilor companiei Blue Air de către Ministerul Mediului pentru neplata unei amenzi, compania aeriană Blue Air Aviation se vede obligată, fiind în imposibilitate de a achita vreun furnizor, să sisteze toate zborurile programate a pleca din România, respectiv din Bucureşti Otopeni, Bacău, Cluj Napoca şi Iaşi până luni, 12 septembrie 2022.



Toate zborurile planificate din afara României către orice aeroport din România, astăzi 6 septembrie, vor fi operate conform orarului publicat. Această situaţie este determinată de poprirea conturilor societăţii fără o comunicare prealabilă de la Ministerul Mediului către Blue Air şi fără nici o încercare din partea autorităţilor de a concilia această situaţie.



Declarațiile și instigările directe spre a “nu mai cumpăra bilete” propagate de către un reprezentant cu rang înalt al ANPC și al statului român, au condus la:



Distrugerea semnificativă a încrederii clienților în compania Blue Air, generând pierderi de peste 5 milioane de euro, prin reducerea volumului de vânzări bilete;

Creșterea presiunii din partea furnizorilor cheie ai societății Blue Air Aviation de a achita sumele în avans (lucru imposibil acum în condiţiile popririlor tuturor conturilor societăţii);

Distrugerea încrederii pasagerilor Blue Air în capacitatea operațională a companiei, precum și prejudicierea gravă și îngreunarea operațiunilor companiei Blue Air, datorită subminărilor făcute de un oficial de rang înalt al statului român;



Declarațiile și acțiunile iresponsabile ANPC, mai sus detaliate au adus compania Blue Air în situaţia nedorită de a îşi reduce operațiunile pentru perioada imediat următoare, cu scopul de a facilita finalizarea analizei impactului din partea investitorilor și al obținerii autorizațiilor necesare în vederea discuțiilor cu investitorii", transmite Blue Air într-un comunicat.

