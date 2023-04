Scădere la cazurile de COVID-19 şi de viroze. Ministrul Rafila: Suntem pe trend descrescător, avem şi stocuri suficiente de medicamente

"Urmează perioada sărbătorilor de Paşte şi aş vrea să avem câteva elemente, să le cunoaştem cu toţii şi să avem un răspuns la nivelul unităţilor medicale spitaliceşti care să faciliteze pe de o parte accesul la serviciile medicale, dar să discutăm şi despre vizitele în spitale, mai ales că în perioada sărbătorilor, chiar dacă poate numărul persoanelor spitalizate scade, pentru că numărul intervenţiilor medicale scade, pentru cei internaţi este important să fie prezenţi membri ai familiei, să fie alături de ei.

Iată câteva cifre despre evoluţia pandemiei la nivel naţional. Din fericire, situaţia s-a stabilizat, numărul de cazuri a început să scadă. O să vedeţi statisticile pentru ultimele săptămâni. Evoluţia cazurilor înregistrate săptămânal a avut o creştere constantă, am ajuns la circa 8000 de cazuri în perioada 20-26 martie, adică 1000-1200 de cazuri pe zi. Dar a început să scadă, săptămâna trecută suntem la 6900 de cazuri, deci 1000 de cazuri pe zi. Dacă ne uităm la decese, numărul este destul de important. Săptămâna trecută am avut 59, dar această evoluţie este aşteptată, pentru că este întârziată faţă de numărul de cazuri. Mortalitatea se menţine sub 1%.

În ceea ce priveşte rata de pozitivitate, după un trend crescător până pe 26 martie, am intrat pe trend descrescător, o scădere cu 10% a testelor pozitive pe ultima săptămână. La ocuparea paturilor la nivel naţional, alocate pentru pacienţii COVID-19, sunt 11.768 de paturi dintre care sunt ocupate 12,22%, adică 1404 pacienţi astăzi, din care 129 de copii. La ATI sunt 146 pacienţi, adică 15,92% grad de ocupare, cu 5 copii la ATI. Precizare foarte importantă, numărul de paturi ATI s-a înjumătăţit faţă de perioada când erau acele valuri pandemice", a declarat prof.dr. Alexandru Rafila, ministrul Sănătăţii, la şedinţa cu directorii DSP din ţară.

Veşti bune pentru perioada următoare?

"Sunt două scenarii cu care lucrăm. Optăm mai degrabă pentru scenariul 1, că se va menţine un trend descrescător. Dacă discutăm despre viroze respiratorii, inclusiv gripă, la nivel naţional a început să scadă numărul acestor viroze respiratorii, este sub 100.000. Există stocuri suficiente atât de antivirale cât şi de imunomodulatoare care pot fi administrate pacienţilor de la ATI. Sunt stocuri suficiente şi de anticoagulante", a mai precizat ministrul.

