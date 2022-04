Saveta Bogdan a dezvăluit ce tradiții și obiceiuri respectă în această perioadă. Pe lângă faptul că ține post și merge la preot pentru spovedanie și împărtășanie, vedeta face curățenie generală atât în casă, cât și în suflet.

Facem curăţenie nu doar în casă, dar şi în suflet

„Așteptăm cu drag să vină Paștele. În primul rând țin post, vreau să mă spovedesc și să mă împărtășesc, îmi fac curățenie generală în casă, mi-am făcut sfeștanie în luna martie. Eu țin foarte mult la toate chestiile astea, la tradiții, care sunt extraordinare. Eu trebuie să fiu curată, să mă împart cu toată lumea, să vorbesc, deși am destui dușmani, care unii chiar nu merită, dar caut să iert în perioada aceasta. Nu trebuie să fim supărați.

Dacă eram la țară, vopseam toți pomii și gardurile cu alb, că așa se face la noi în Ardeal. Trebuie să fim foarte buni și să ne facem curățenie generală, nu doar la suflet, ci și în case și în viață. Trebuie să căutăm să iertăm oamenii care ne-au necăjit, dar pe cât posibil să îi ținem la distanță. Eu iert, dar nu uit. Vreau să fie bine toată lumea.

Eu când fac mâncare de Paște, împart. Mie mi-au murit părinții, mi-au murit doi frați și vreau să le dau și lor de pomană, să fie și ei cu noi. Din tot ce fac, le dau și lor. ”, a mai spus artista.

Ce preparate va avea pe masa de Paște

„Pentru masa de Paște pregătesc borș de miel, drob de miel, ouă roșii, cozonac, pască, iar din miel mai fac stufat. Mai fac friptură și toate minunile astea care se fac. În bucătărie mă ajută o prietenă care mai vine la mine, dar de obicei eu mi le fac singură pe toate, așa pe rând. Dacă am liber în noapte de Paște, am mai mult timp liber și mă încadrez cu pregătirile. Eu încerc să îmi pregătesc totul până la ora șase, că eu mai am și cântări. ”, a declarat Saveta Bogdan pentru Spectacola.

