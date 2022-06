Sărutul este la fel de bun pentru dinți precum periajul

Sărutul stimulează producția de salivă și curăță gura de bacteriile rele și acizii care provoacă degradarea. De aceea, experții din domeniul stomatologiei susțin că este la fel de bun ca periajul.

Dr. Khaled Kasem, medicul ortodont, a spus că oamenii ar trebui să se sărute timp de patru minute pe zi, pe lângă periajul zilnic și ața dentară. „Principalul beneficiu al sărutului este că produce mai multă salivă în gură. Saliva neutralizează acizii care stau pe dinți, ceea ce ajută la reducerea riscului de a face carii. De asemenea, poate spăla bacteriile de pe dinți pentru a reduce placa bucală încăpățânată. Așa că, sărută des dacă vrei respirație plăcută și dinți sănătoși', a declarat specialistul, potrivit The Sun.

Un sărut zilnic reduce, de asemenea, riscul de infecție, deoarece bacteriile din saliva partenerului întăresc sistemul imunitar și invers. Alte beneficii pentru sănătate includ ameliorarea stresului, datorită hormonilor iubirii și aspectul mai tineresc din exercitarea mușchilor feței. Dar îndrăgostiții pot schimba și bacteriile rele care cresc riscul de carii dacă unul dintre ei are deja probleme dentare. „Singurul impact negativ al săruturilor este atunci când oamenii sunt bolnavi, au un herpes sau au deja o igienă orală proastă. În caz contrar, sărută, dar continuă să periezi și să folosești ata dentară', a adăugat medicul ortodont. Asociația Stomatologică Britanică mai spune că mâncarea, băuturile carbogazoase și o igienă precară a dinților cresc riscul cariilor dentare. Un purtător de cuvânt al BDA a spus: „Sărutul nu înlocuiește o rutină corectă a igienei orale”, potrivit The Sun.

Ce să mănânci dacă vrei să ai un zâmbet strălucitor

Sănătatea orală este în strânsă legătură cu sănătatea întregului organism. Oamenii de știință susțin că problemele cardiace sunt mai frecvente la pacienții cu probleme gingivale. În timp ce nimic nu poate înlocui rutina spălatului pe dinți și a folosirii aței dentare, există totuși câțiva pași pe care-i poți face pentru a-ți îmbunătăți sănătatea orală începând cu ceea ce mănânci. Iată câteva alimente care sunt cu adevărat bune pentru dantura ta:

Verdețurile

Experții nutriționiști promovează beneficiile verdețurilor de ani de zile, însă poate nu știai că sunt bune și pentru dantură. Kale și spanacul, în particular, sunt pline de vitamine și minerale. Conțin o cantitate mare de calciu, ceea ce ajută la întărirea smalțului dentar, și acid folic, care are efecte benefice asupra gingiilor. Asezonează-ți sandvișurile și pizza cu verdețuri, consumă mai multe salate, iar dacă nu-ți place gustul, încearcă să le consumi sub formă de smoothie, cu fructe proaspete și miere.

Iaurtul

Nu e nicio îndoială că oasele tale, inclusiv dinții, au nevoie de calciu și proteine ca să fie sănătoase. Vestea proastă este că organismul nu produce suficient calciu de la sine. Însă vestea bună e că iaurtul (în special cel grecesc) este abundent în calciu și proteine, ba chiar și probiotice (bacterii sănătoase), care ajută la crearea unor bacterii sănătoase în cavitatea bucală, având un rol de combatere împotriva bacteriilor cauzatoare de cavități.

Brânza

Ceea ce consumi zilnic este extrem de important în privința sănătății oaselor tale. Iubitorii de brânză se vor bucura să știe că aceasta are niveluri ridicate de fosfat și calciu, benefice oaselor. Brânza de asemenea are și alte beneficii – echilibrează nivelul de PH din cavitatea bucală, reduce acidul dăunător și minimizează riscul apariției cavităților. Mai mult, medicii dentiști recomandă să mănânci o bucățică de brânză cheddar după masă, pentru a combate eroziunea cauzată de acid.

