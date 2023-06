Sanctuar solar misterios, vechi de 4.000 de ani, cu mii de ofrande, descoperit în Țările de Jos / foto

Un sanctuar cu calendar solar vechi de 4.000 de ani a fost dezgropat de arheologi din Țările de Jos, care l-au descris ca fiind primul de acest gen. Având dimensiunea a patru terenuri de fotbal, acest vast sit religios pare să fi fost construit astfel încât soarele să strălucească direct prin anumite pasaje de pe principalele movile funerare la solstițiul de iarnă și de vară, conform IFL Science.

Amplasamentul este situat în apropierea orașului Tiel, pe șantierul unui parc industrial. Arheologii lucrează aici din 2016, dar acest colosal sanctuar în aer liber a fost găsit doar anul acesta.

Este format din trei movile în care erau îngropați oameni, căptușite cu stâlpi mari de lemn. Se estimează că cel puțin 60 de persoane au fost îngropate în movile funerare pe o perioadă de 800 de ani, în timp ce alte 20 de persoane au fost înmormântate în afara movilelor funerare dintr-un alt cimitir. Cel mai mare deal are un diametru de 20 de metri (65 de picioare) și pare să fi servit ca un fel de calendar solar.

Timp de secole, oamenii s-au adunat în acest loc sacru la solstiții și s-au uitat cum Soarele se alinia perfect cu movilele, iar razele sale cădeau pe locul în care se aflau rămășițele strămoșilor lor, pe obiectele de valoare și pe alte ofrande.

„În jurul celei mai mari movile era un șanț puțin adânc, cu mai multe pasaje. În anumite zile, Soarele strălucea drept prin acele pasaje de pe deal. Cele mai importante zile au fost 21 iunie, solstițiul de vară (cea mai lungă zi) și 21 decembrie, solstițiul de iarnă (cea mai scurtă zi)”, a declarat municipalitatea Tiel într-un comunicat despre descoperire.

„Arheologii au găsit și ofrande în locuri în care Soarele strălucea direct prin deschideri. Schelete de animale, dar și cranii umane și obiecte de valoare precum un vârf de lance de bronz”, se mai arată în declarație.

În timp ce structuri similare au fost găsite și în alte părți din Europa, aceasta este prima dată când o astfel de descoperire a fost făcută în Țările de Jos.

Arheologii au scos la lumină peste 1 milion de obiecte datând din epoca de piatră, epoca bronzului, epoca fierului, epoca romană și evul mediu. Părțile sitului datând din epoca timpurie a bronzului includ aproximativ 25.000 de rămășițe osoase, 32.000 de particule osoase, 170.000 de fragmente de lut, 58.000 de pietre naturale și 10.000 de silex.

O descoperire deosebit de interesantă e reprezentată de niște mărgele de sticlă verde găsite printre mormintele centrale. În mod remarcabil, analiza a arătat că are originea în Mesopotamia – actualul Irak – la aproximativ 4.000 de kilometri (2.485 de mile) distanță. Acest lucru indică faptul că aceste două culturi foarte diferite, separate de mii de kilometri, au fost cumva în contact una cu cealaltă până acum 4.000 de ani.

