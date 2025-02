Sănătatea ta nu e o cheltuială, e o investiție! ”Dacă în continuare vei face ceea ce faci deja, vei obține aceleași rezultate”/ Nona Chiriac, mesajul momentului

Nona Chiriac, Market Access and Public Affairs Head Novartis, a vorbit în cadrul evenimentului ”HEALTH FORUM: Marile provocări din Sănătate în 2025”, organizat de DCNews Media Group, despre prevenție, un aspect crucial în actul de sănătate. Nona Chiriac a punctat importanța investiției în sănătate, care nu trebuie privită ca fiind o cheltuială.

"Vorbesc în numele companiei Novartis, dar și ca membru în diverse grupuri de lucru al Asociației Române a Producătorilor Internaționali de Medicamente (ARPIM). Sunt datoare să mulțumesc și să recunosc eforturile CNAS, un partener de dialog foarte important pentru noi. Știm cât este de greu să fii în postura celui care cere. Cu siguranță, suntem susținătorii ideii că investiția în sănătate trebuie să fie o investiție și trebuie să trecem dincolo de obiceiul de a o privi ca pe o cheltuială.

Vreau să punctez următorul lucru: Noi suntem obișnuiți ca națiune, Legislativ, Minister de Finanțe să ne construim bugetele și alocările pe criterii istorice. Cum ieșim din această paradigmă? Dacă în continuare vei face ceea ce faci deja, vei obține aceleași rezultate pe care le-ai mai obținut. Noi, ca industrie, înțelegerea noastră este că vrem mai mult pentru pacienții români, încercăm să obținem o stare de sănătate mai bună. Asta ar trebuie să fie în mintea tuturor. Sunt recunoscătoare doamnei președinte că s-a dus la Ministerul de Finanțe cu acest discurs. Ne uităm la pacienți, nu ne uităm la altceva! Asta ar trebuie să fie în mintea tuturor.

Însă cum facem altceva? Ce am putea schimba? Ați introdus un pachet foarte important de prevenție în normele contractului cadru, dar aveți în plan să ne uităm, la un moment dat, ce s-a întâmplat cu serviciile de prevenție? Cum au fost ele consumate? Care a fost rezultatul lor? Ne-ar fi de folos și nouă. Noi, ca și companii farmaceutice, investim, sigur, în cercetare, dar investim și în educație, în prevenție, în tratamente. Prevenția trebuie să fie ceva foarte important", a declarat Nona Chiriac, Market Access and Public Affairs Head Novartis în cadrul dezbaterii DCNews HEALTH FORUM 2025.

