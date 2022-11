DC News a organizat o dezbatere pe tema ”Industria inovatoare de medicamente, partener strategic pentru societate, economie și sănătate”. Cu mai multe detalii, cifre și statistic a venit Dan Zaharescu, director executiv ARPIM.

”Fără îndoială, inovația salvează vieți și de aceea avem nevoie de sprijinire și de încurajarea prezenței companiilor farmaceutice inovative în România. Industria farmaceutică are un impact uman prin câștigarea de ani de viață și prin îmbunătățirea calității vieții pacientului. Dacă privim la cifrele pe care le avem la îndemână, 73% din creșterea speranței de viață în intervalul 2000-2010 s-a datorat tratării pacienților cu medicamente inovative. În ultimii 5 ani, aproximativ 1,2 milioane de ani de viață au fost salvați la nivel european, datorită tratamentelor inovatoare pentru cancerul de sân.Rezultatele sunt remarcabile. La nivelul societății există un impact important pentru că oamenii rămân activi, spitalizarea este redusă prin folosirea tratamentelor inovatoare și atunci costurile sociale se reduc, pentru că sunt mai puține zile de inactivitate a persoanelor afectate de boli. Aceste lucruri au un impact economic pozitiv. Aici avem o cifră interesantă: dacă inactivitatea cauzată de boală și dizabilitate ar fi redusă cu 10%, veniturile suplimentare la bugetul României ar fi de 2,8 miliarde de euro, niște sume remarcabile, undeva mai mult de 1% din PIB”, a declarat Dan Zaharescu, director executiv ARPIM.

”Sănătatea înseamnă bunăstare”

”În foarte multe domenii speranța de viață și calitatea acesteia s-a îmbunătățit. Acestele elemente pot fi cuantificate prin prisma costurilor sociale fiindcă membrii familiilor care sunt afectați de aceste boli nu mai sunt obligați să acorde asistență, să își întrerupă activitatea lor profesională și să aibă grijă de cei care sunt bolnavi cu boli incurabile sau complexe, și atunci din nou, toate acestea reprezintă câștiguri pentru societate. Să nu uităm, sănătatea înseamnă bunăstare”, a mai declarat Dan Zaharescu.

Impactul economic al industriei farmaceutice inovatoare

”Industria farmaceutică inovatoare generează aproximativ 1,3 miliarde de euro anual la PIB-ul României. Cifrele sunt destul de relevante. Undeva în jurul a 600-700 milioane de euro reprezintă doar contribuțiile din taxa Clawback și din acordurile COST-VOLUM. Peste 11 mii de locuri de muncă sunt generate de către industria farmaceutică”, a declarat Dan Zaharescu.

Așa cum arătam mai devreme, industria are contribuții semnificative dar, din păcate, nivelul investițiilor pe care industria farmaceutică inovatoare a reușit să le facă în România sunt destul de modeste. Vorbim de 67 milioane de euro care reprezintă investiții în studii clinice, cercetare și dezvoltare. Suma este mult sub potențialul care ar putea fi investit dacă România ar crea un cadru favorabil dezvoltării industriei farmaceutice. Din păcate, România, în ultimii 15-20 de ani a construit un mediu ostil industriei farmaceutice și dacă vedem ce se întâmplă și în zona de energie, cu suprataxarea producătorilor de energie, la fel industria farmaceutică este pusă în pericol prin suprataxare. Taxa Clawback reprezintă 25% din cifra de afaceri pe care producătorii de medicamente inovatoare o realizează cu sistemul de asigurări de sănătate”, a mai spus Zaharescu.

Concluzii și învățăminte

”Până la urmă, creșterea cheltuielilor pentru sănătate vor îmbunătăți rezultatelee sistemului sanitar și performanța economică a României. O populație sănătoasă va munci mai mult și mai eficient. Pe de altă parte, accesul la terapii inovatoare are un impact pozitiv și din acest motiv investițiile în sănătate ar trebui să fie considerate investiții pe termen mediu și lung în sănătatea publică. Industria farmaceutică are nevoie de o stimulare a cercetării și dezvoltării pentru că potențialul este uriaș, estimat de noi la peste 800 de milioane de euro pe an și atunci, ar fi mai bine dacă am reuși să atragem aceste studii clinici în România pentru că toate lumea are de câștigat din acest lucru: pacienții care vor beneficia de medicamente inovatoare, sistemul de asigurări de sănătate pentru că toți pacienții care intră în studii clinice sunt monitorizați și tratați pe cheltuiala companiilor care derulează studiile clinice, și investițiile directe, pentru că personalul medical care este implicat în aceste studii clinice va fi plătit de către companiile care derulează studiile clinice”, a mai susținut Dan Zaharescu.

