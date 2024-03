Saleh Yazdani, acrobatul care a luat 4 de „Da”, la Românii au Talent. Dragoș Bucur: Dacă aș fi citit numărul tău aș fi zis că este cel mai prost din lume

Saleh Yazdani este din Germania, și dacă tatăl său nu i-a acordat la început încredere în ceea ce privește cariera pe care și-a ales-o, el i-a demonstrat părintelui său că este foarte fericit prin meseria de acrobat.

„Sunt Saleh, din Berlin. Mama e din Germania, iar tatăl din Iran. Sunt artist de circ și am 26 de ani. Tata e dentist și m-a sfătuit să am o meserie „adevărată”. Așa gândesc iranienii: trebuie să te faci medic, inginer sau avocat. Dar, în fond, îmi voia binele, deci înțeleg. Când am început să lucrez la circ și a văzut cât de fericit sunt, a început și el să fie fericit. Îmi place ce fac, deși sunt momente în care este foarte greu.”

Nu a fost nici circ, dar nici teatru

„Ce să mai zic, Andi? Este unul dintre cele mai frumoase momente pe care le-am văzut la Românii au Talent. Nu mă gândeam că un artist de circ poate transmite atât de multă emoție în 3, 5 minute sau cât a durat. E o povestea foarte frumoasă și cred că un singur cuvânt poate defini ce ai făcut tu: a fost foarte frumos.”, spune Mihai Bobonete.

„Mă gândeam cât de frumos este să fii într-un juriu atât de aproape de oamenii talentați din toată lumea, indiferent ce limbă vorbim, dacă ne înțelegem sau nu. Atunci când concurentul începe actul artistic, el este înțeles de toată lumea dacă e făcut cum trebuie.”, a mai zis și Andra Măruță.

„Dacă aș citi o foaie de prezentare a numărului tău, cred că aș zice că e cel mai prost număr. Aș citi că vine cineva cu un căluț de lemn, și că se dă peste cap. Ar fi ciudat dacă aș citi. Asta e partea frumoasă a scenei, că toate elementele așezate cum trebuie, realizate de un artist, cu o idee, cu un suflet pot duce la ce am văzut în seara asta. Ce am văzut în seara asta, nu e un număr de circ sau dans, ci un număr de teatru care poate fi prezent pe orice scenă din lumea asta.”, a precizat Dragoș Bucur.

„Și mie mi s-a părut că văd un număr care ar trebui să definească acrobația. Am văzut o poveste cu cap și coadă. Nu au fost doar niște elemente înșiruite doar ca să ne arăți că ai talent. E meritul tău și îți aparține.”, a spus Andi Moisescu.

