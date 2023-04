În cadrul unui interviu la DC News, Lucian Georgescu, rectorul Universităţii Dunărea de Jos din Galaţi, a dat exemplul unui studiu în care a fost implicată instituția academică și de unde a fost scoasă din licitație pe motiv că lipseau unele ștampile:

„Drama națională este că oameni români, cu utilaje din România, construiesc sub bagheta unor multinaționale“, a spus Val Vâlcu.

„De mult este o politică pe care nu am putea să o acuzăm că favorizează într-un fel sau altul firmele românești. Poate se schimbă sau poate se îmbunătățesc lucrurile“, a replicat rectorul Universității Dunărea de Jos din Galați.

„Încă din anii 90, când firmele românești aveau capital de stat, dar nu puteau contribui la bunăstarea celor care le încredințau contractele, s-au găsit tot felul de chichițe în caietele de sarcini astfel încât firmele de afară să aibă proiecte cât mai mari. Chiar ne-ați povestit că unii fac drone și nu reușesc să le vândă pentru că nu au mai vândut și nu au experiență în acest lucru“, a punctat Val Vâlcu.

„Noi am intrat într-un consorțiu cu niște institute de cercetare pentru niște studii de fezabilitate pe componente la care avem specialiști, de exemplu descărcări arheologice, și pentru că unul din partenerii respectivi, Muzeul Constanța, care avea o grămadă de oameni foarte bine pregătiți în acest scop, nu avea niște ștampile pe niște hârtii, am fost scoși din licitație, după un an de evaluare“, a spus Lucian Georgescu.

„În prag de sărbători, ca să nu aveți timp să reacționați. Sunt gândite șmecheriile astea“, a completat Val Vâlcu. „Da, deci chiar a fost supărătoare chestia asta și nu a fost prima oară când s-a întâmplat“, a mai adăugat rectorul.

