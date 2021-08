S-au terminat concediile. Cozi interminabile la granița de Vest a României

Sfârșitul lui august înseamnă și sfârșitul concediilor românilor care lucrează în Vest. Veniți acasă la începutul acestei luni, românii se reîntorc în țările care i-au adoptat, însă drumul spre Vest este unul anevoios care le pune la încercare nervii șoferilor și pasagerilor. Practic, frontierele s-au blocat. Pe autostradă se așteaptă peste 150 de minute, conform aplicației Info Trafic, pentru a putea ieși din țară și nici pe DN 7, tot prin Nădlac, situația nu este mult mai fericită: 120 de minute este timpul estimat de așteptare. În această dimineață, însă, chiar și frontiera de la Turnu – cea care de cele mai multe ori era pe „verde” timpii de așteptare fiind de doar câteva minute, era sub asediul celor care părăsesc România. Se aștepta cel puțin 45 de minute la vama din Turnu, singura frontieră încă ferită de aglomerare din Arad fiind cea de la Vărșand.

Potrivit unui comunicat transmis de Poliția de Frontieră, în ultimele 24 de ore frontiera cu Ungaria a fost tranzitată de aproximativ 44.000 de persoane şi 16.800 de mijloace de transport (4.400 automarfare), din care pe sensul de ieșire din ţară au fost aproximativ 30.000 de persoane cu 9.500 mijloace de transport și 2.100 automarfare.

„Poliția de frontieră lucrează la capacitatea maximă permisă de infrastructura punctelor de trecere, sens în care în continuare recomandăm participanţilor la trafic tranzitarea tuturor punctelor deschise traficului internaţional, astfel încât să evităm apariţia suprasolicitărilor doar a unora dintre acestea, și să se informeze cu privire la condiţiile de călătorie în statele de destinaţie şi în cele tranzitate”, transmit autoritățile, scrie Aradon.

De ce sunt tot mai mulți șoferi neatenți la volan? Mașinile noi, periculoase. Titi Aur: Tânărul e nepregătit. Mult mai inconștient

Pilotul profesionist Titi Aur a explicat pentru DC News de ce sunt tot mai mulți șoferi neatenți la volan și vedem tot mai des pe șosele incidente la limita unei tragedii.

”Generațiile de șoferi se schimbă. Avem generația mai veche de șoferi care a trecut printr-o școală mai bună decât în zilele noastre. A trecut prin niște experiențe și niște sfaturi. Vă dau un exemplu, eu am împlinit 40 de ani de când am permisul de conducere. De la 17 ani și jumătate am permisul de conducere. Când am luat permisul de conducere, adică în 1981 am făcut teorie, la care dacă lipseam o singură zi de teorie atunci trebuia să vin altădată, altfel nu puteam să trec mai departe. Îmi dădea diplomă de absolvire de școală de șoferi după ce treceam un fel de Bacalaureat. Adică trebuia mai întâi să iau examenul la școala de șoferi și după să mă duc la examenul propriu-zis pentru carnet. Am făcut conducere de noapte, am făcut poligon, am făcut conducere de zi, deci se făceau toate astea și trebuia prima dată să treci de școala de șoferi și pe urmă să mergi la examen. În ziua în care am luat permisul de conducere, s-a întâmplat la 17 ani și jumătate, miliția de atunci nu a realizat pentru că eu fiind născut în 25 decembrie ei calculau anul repede și ieșea, dar asta se întâmpla în iunie și eu împlineam tocmai în decembrie anii, dar asta a fost așa o excepție, o greșeală a lor sau nu au ținut cont, la Poliția Rutieră, când ne-a înmânat permisele de conducere în județul Vaslui, căpitanul circulației de atunci ne-a ținut o oră și jumătate de conducere defensivă. Ne-a ținut un întreg discurs care ne-a impresionat și ne-a atras atenția. Se făceau niște lucruri mult mai bine așezate ca acum.

S-a ajuns așa să facem totul cât mai ieftin și să spunem cât mai puține, iar examinarea se face superficial și generațiile se schimbă. Adică cei mai bătrâni se retrag sau conduc mai puțin, iar cei tineri, care sunt și cel mai puțin pregătiți îi vezi tot mai activi pe stradă. Ce înseamnă asta? Nu sunt pregătiți, apoi că nu au partea asta de conducere defensivă, de conștientizare absolut deloc activată și mai avem o problemă (...)"