De ce sunt tot mai mulți șoferi neatenți la volan? Mașinile noi, periculoase. Titi Aur: Tânărul e nepregătit. Mult mai inconștient

Pilotul profesionist Titi Aur a explicat pentru DC News de ce sunt tot mai mulți șoferi neatenți la volan și vedem tot mai des pe șosele incidente la limita unei tragedii.

”Generațiile de șoferi se schimbă. Avem generația mai veche de șoferi care a trecut printr-o școală mai bună decât în zilele noastre. A trecut prin niște experiențe și niște sfaturi. Vă dau un exemplu, eu am împlinit 40 de ani de când am permisul de conducere. De la 17 ani și jumătate am permisul de conducere. Când am luat permisul de conducere, adică în 1981 am făcut teorie, la care dacă lipseam o singură zi de teorie atunci trebuia să vin altădată, altfel nu puteam să trec mai departe. Îmi dădea diplomă de absolvire de școală de șoferi după ce treceam un fel de Bacalaureat. Adică trebuia mai întâi să iau examenul la școala de șoferi și după să mă duc la examenul propriu-zis pentru carnet. Am făcut conducere de noapte, am făcut poligon, am făcut conducere de zi, deci se făceau toate astea și trebuia prima dată să treci de școala de șoferi și pe urmă să mergi la examen. În ziua în care am luat permisul de conducere, s-a întâmplat la 17 ani și jumătate, miliția de atunci nu a realizat pentru că eu fiind născut în 25 decembrie ei calculau anul repede și ieșea, dar asta se întâmpla în iunie și eu împlineam tocmai în decembrie anii, dar asta a fost așa o excepție, o greșeală a lor sau nu au ținut cont, la Poliția Rutieră, când ne-a înmânat permisele de conducere în județul Vaslui, căpitanul circulației de atunci ne-a ținut o oră și jumătate de conducere defensivă. Ne-a ținut un întreg discurs care ne-a impresionat și ne-a atras atenția. Se făceau niște lucruri mult mai bine așezate ca acum.

S-a ajuns așa să facem totul cât mai ieftin și să spunem cât mai puține, iar examinarea se face superficial și generațiile se schimbă. Adică cei mai bătrâni se retrag sau conduc mai puțin, iar cei tineri, care sunt și cel mai puțin pregătiți îi vezi tot mai activi pe stradă. Ce înseamnă asta? Nu sunt pregătiți, apoi că nu au partea asta de conducere defensivă, de conștientizare absolut deloc activată și mai avem o problemă.

Mașinile noi, mai periculoase

Evoluția tehnică a mașinilor este dăunătoare din acest punct de vedere. O mașină cu toate îmbunătățirile este mai periculoasă? Da, este mai periculoasă. Imaginați-vă cum arăta un Aro sau o Dacia 1300 când te urcai la volan și la 80-90-100 la oră vibra toată și îți dădea senzația de viteză. Te speria natural cumva. Când te urci acum într-o mașină din asta silențioasă și care are ABS, ESP, cauciucuri de iarnă, de vară, suspensii active și așa mai departe, nu mai simți viteza. Cel nepregătit într-o astfel de mașină își asumă riscuri. Pe de-o parte tânărul nu e pregătit, pe de altă parte mașina îi conferă o siguranță din asta falsă, desigur că nu e falsă că ești mai protejat, mai ai sisteme pasive, dar tu, cel de la volan, devii mult mai inconștient. Dacă nu apar niște programe de pregătire și în școala de șoferi, dar și ulterior, ca să te conștientizeze, să te tragă de mână, să îți spun că mașina te păcălește și mergând până la distanța corectă față de cel din față în mers, dacă nu ajungi să faci toate astea devii periculos și atunci simțim toți jungla în care ne deplasăm. Fiecare dintre noi vedem incidente la limită sau trecem pe lângă tragedii. Vedem lucruri de genul mereu. De ce? Pentru că nu conștientizăm. Peste 90% dintre cursanții de conducere defensivă toți, sau 90% dintre ei, spun așa: conduc de atâta timp, dar nu am crezut că. De abia acum am înțeles cum e treaba cu condusul. Apare acel semnal, acel tras de mână, acel moment în care conștientizezi.

Ce înseamnă conducere defensivă?

Ce înseamnă conducere defensivă? Pentru că defensiv este un termen militar și înseamnă să te aperi. Ce înseamnă să te aperi când ești pe șosea? Pă trebuie să te aperi de două categorii de întâmplări. Unu, ce ai putea să greșești tu, să faci în așa fel încât să nu greșești. Doi, ce ar putea să greșească ceilalți. Practic, tu trebuie să fii în permanență pregătit să reacționezi și la ce face unul, altul”, a declarat Titi Aur în exclusivitate pentru DC News.

