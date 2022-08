"S-au folosit unul de altul". Marius Manole, despre relațiile din ziua de astăzi: Cuplurile se chinuie câțiva ani, după care renunță

Marius Manole începe stagiunea de toamnă în forță. Actorul urmează să aibă spectacole zilnic și, pe lângă scena teatrului, el pregătește și un noul sezon al emisiunii „Întrebarea mesei rotunde”.

Reporteriii Spectacola au stat de vorbă cu Marius Manole și au aflat care sunt planurile lui pentru perioada următoare.

"Am terminat niște proiecte foarte frumoase, am stat și pe la Chișinău vreo trei săptămâni, unde am făcut un spectacol, am fost și în vacanță, și de ieri ne-am întors la muncă, suntem din nou pe scenă, am avut spectacol, vom avea în fiecare zi, de acum încolo. Pregătim o nouă premieră la Teatrul Național, e de muncă mult”, a declarat Marius Manole pentru Spectacola.

Actorul spune că nu îl sperie ideea de a avea spectacole zilnic și că meseria de actor este la fel ca oricare alta, te trezești dimineața și mergi la serviciu.

"Suntem obișnuiți, ca orice om care merge la serviciu, practic. Înseamnă bine, pentru că trăim o perioadă foarte grea, foarte dificilă. Totul e foarte greu, foarte nesigur, iar pentru mine, faptul că am de jucat și că oamenii vin la teatru, aseară am avut un spectacol sold out, am fost șocat că nu îmi imaginam că la final de august, oamenii în loc să fie pe malul mării sunt într-o sală de teatru. Deci un lucru bun. E bine că jucăm, e bine că se filmează, că se fac seriale. O să continuăm cu sezonul trei la întrebarea mesei rotunde și mai avem niște planuri, dar nu le putem mărturisi, ne gândim și la un talk show”, a mărturisit actorul.

"Mi-am dat seama că viața trece, teatrul nu e așa de important"

Aflat pe culmile succesului, Marius Manole spune că și-a găsit echilibrul și în viața personală și că reușește să își facă timp și pentru micile bucurii cotidiene.

"Am descoperit că poți să ai viață personală foarte mișto, dacă nu te agiți inutil. Adică, nouă mult timp ne ocupă emoțiile. Înainte de spectacol, cu trei patru ore, înainte de o filmare. Dar dacă renunți la chestia asta și îți propui doar să te bucuri, să nu fii perfect, să nu tinzi „mamă, să-mi iasă cel mai bine din viața mea”, și să te bucuri de ce ai de făcut, atunci emoțiile încep fix înainte de spectacol. Și atunci, timpul acela pe care l-ai fi petrecut măcinându-te, poți să-l petreci cu câinele tău, cu iubita, cu iubitul, cu gătitul. Într-o zi în care am spectacol, eu fac și piața, gătesc, mă duc și la o întâlnire, beau și o cafea. A trecut perioada aia în care în ziua spectacolului nu mai făceam nimic. Mi-am dat seama că viața trece, teatrul nu e așa de important”, a mai spus el.

Întrebat dacă în viața lui există o poveste dragoste care „să le taie craca” admiratoarelor, actorul nu a vrut să confirme, dar nici să infirme, declarând că „nimic nu mai e stabil” în vremurile acestea.

"În perioada asta nimic nu mai e stabil. Poți să ai o relație azi și mâine să nu mai fie. De tăiat craca, nu știu dacă e, că speranța există, și, vezi și tu, cuplurile nu prea mai rezistă. Cuplurile se chinuie câțiva ani, după care renunță, majoritatea. Se întâmplă ceva. Eu cred că toată nebunia asta cu Instagram-ul, cu Facebook-ul, cu perfecțiunea, cu omul perfect, cu abdomenul perfect, vacanța perfectă, cu tentațiile, că suntem oameni, suntem ușor îndrăgostibili, suntem destul de fragili în emoțiile noastre”, a declarat actorul.

