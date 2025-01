S-au dus la Primăria Capitalei să le asfalteze strada, dar au fost anunțați că blocul lor va fi demolat. Urmează exproprieri masive în Pipera

Zeci de bucureșteni din Pipera au făcut demersuri la Primăria Capitalei să le asfalteze strada. Au aflat, cu stupoare, că blocul lor va fi demolat. Blocul este construit în urmă cu 40 de ani, dar, conform unui proiect de modernizare inițiat de Primăria Municipiului București în urmă cu 10 ani, în locul construcției va apărea o șosea. Revoltați, proprietarii cer despăgubiri la prețul pieței, aproximativ 2500 de euro/mp.

”Ne-a spus că suntem pe punctul de a fi demolaţi. Am rămas blocată, eram în primărie. Am rămas blocată, zic: cum?” povestește o femeie care mersese la Primăria Capitalei pentru a încerca să obțină asfaltarea străzii. Sunt aproximativ 100 de locuitori care vor trebui să-și părăsească apartamentele.

Blocul din Pipera ar putea fi pus la pământ ca să facă loc unei şosele care să ducă pe inelul median din zona de nord a Capitalei, de-a lungul căii ferate Bucureşti - Constanţa. Locatarii nu vor să se mute, însă, dacă nu primesc despăgubiri la preţul pieţei, aproximativ 160.000 de euro.

”Trebuie să coste, dacă alături sunt 140.000 două camere de 45 mp, iar astea sunt de 66 mp”, spune unul dintre locatari, conform Observator.

”Trebuie să ne exproprieze la valoarea zonei. Altfel nu pleacă nimeni şi nu pune buldozerul pe noi până nu ne dă cât valorează", adaugă un alt locatar.

"Am renovat apartamentul, am investit. Dacă ne despăgubeşte cu suma care e ok pentru zonă, sunt de acord. Altfel, nu are rost. Au crescut foarte mult preţurile", spune un alt locatar.

”Sunt multe imobile private care ar trebui expropriate. Aşteptăm să fie finalizat Planul Urbanistic General pentru a avea o imagine clară a cum se va închide inelul median. Cu siguranţă că va fi nevoie de exproprieri", spune Cătălin Aflat, director de investiţii PMB.

Studiul de fezabilitate va arăta dacă blocul din Pipera poate fi ocolit de noua şosea sau dacă demolarea acestuia este inevitabilă.

