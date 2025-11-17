S-a deschis primul centru de vaccinare gratuită împotriva HPV

Inițiativa face parte din eforturile autorităților de sănătate publică de a preveni această afecțiune și de a reduce mortalitatea asociată.

Un pas important pentru sănătatea femeilor

„Prin acest centru oferim comunității un spațiu sigur, personal medical specializat și acces facil la vaccinare. Este un pas concret în sprijinul sănătății femeilor și al eforturilor de reducere a riscului de apariție a cancerului de col uterin. Eliminarea cancerului de col uterin nu este un vis, ci un obiectiv realizabil. Prin vaccinare, testare și tratament adecvat putem salva vieți și construi un viitor mai sănătos pentru femei”, a declarat medicul Janina Lazăr, epidemiolog în cadrul Direcției de Sănătate Publică (DSP) Vrancea și coordonator al centrului, conform Agerpres.

Centrul este situat pe strada Tinereții din Focșani și va funcționa zilnic, de luni până vineri, între orele 15:00 și 17:00, iar sâmbătă între 10:00 și 12:00.

Cine se poate vaccina și cum se compensează costul

Vaccinarea este disponibilă persoanelor asigurate, de ambele sexe, cu vârsta între 11 și 26 de ani, acestea beneficiind de compensare 100% a vaccinului.

Femeile asigurate cu vârste între 27 și 45 de ani pot primi vaccinul cu o compensare de 50%. Programul centrului oferă astfel o oportunitate accesibilă și gratuită sau semi-compensată pentru prevenția HPV, sub supravegherea unui personal medical specializat.

Inaugurarea, în contextul Zilei Mondiale de Eliminare a Cancerului de Col Uterin

Deschiderea centrului coincide cu Ziua Mondială de Eliminare a Cancerului de Col Uterin, marcată anual pe 17 noiembrie. Această zi subliniază importanța prevenției prin vaccinare și depistarea precoce a bolii, care poate salva mii de vieți.

„Cancerul de col uterin nu trebuie să mai fie o condamnare. Prevenția și educația în sănătate sunt esențiale pentru a reduce incidența și mortalitatea asociată acestei boli”, explică reprezentanții DSP Vrancea.

Cifre alarmante la nivel global și național

Conform Institutului Național de Sănătate Publică, cancerul de col uterin reprezintă a patra cea mai frecventă formă de cancer la nivel mondial, cu peste 600.000 de cazuri noi diagnosticate în 2020, adică 6,5% din totalul cazurilor de cancer la femei. Este și a patra cauză de deces în rândul femeilor la nivel global.

În România, estimările pentru anul 2020 indică 95.276 de cazuri noi de cancer la femei, cancerul de col uterin fiind al treilea ca frecvență, după cancerul de sân și cel colorectal. Datele subliniază urgența măsurilor de prevenție și a vaccinării HPV pentru reducerea impactului acestei boli.

Vaccinarea, cheia eliminării cancerului de col uterin

Experții în sănătate publică subliniază că vaccinarea împotriva HPV, combinată cu screeningul regulat și tratamentele adecvate, reprezintă strategia cheie pentru eliminarea cancerului de col uterin. Centrul de la Focșani oferă astfel o șansă reală pentru prevenție, educație și protecția sănătății femeilor din comunitate.