S-a aflat acum cine a construit, de fapt, casele sinistraților din Pechea. Nu este George Simion!

Gigi Becali a explicat, într-o intervenție telefonică la Realitatea Plus, vineri seară, în emisiunea moderată de Claudiu Giurgea, ce înțelegere a făcut cu George Simion atunci când a ales să intre în AUR, care este situația când și-ar da demisia din partid, dar și cine a dat bani mulți pentru construcția caselor sinistraților din Pechea, Galați, afectați de inundațiile devastatoare de anul trecut.

Informații de culise de la înțelegerea lui Becali cu Simion

”Ca să vă lămuresc, în primul rând, pe dumneavoastră că ați spus că: Domnule, nu înțeleg de ce Becali, dacă a intrat într-o echipă, de ce nu face ce zice echipa. El, Becali, când a intrat într-o echipă a vorbit cu căpitanul echipei. I-am spus: Eu vin în AUR, eu spun ce vreau și ce cred, niciodată nu o să spun ceea ce spune partidul decât când într-adevăr sunt în același sentiment cu partidul la anumite lucruri, chestiuni politice. Atunci când eu sunt convins de altceva, eu voi spune ceea ce cred eu. Așa a fost înțelegerea mea, la mine acasă, cu George Simion. Eu i-am spus lui George așa: George, dacă crezi că îți prinde bine și crezi că e folositor, oricând îmi spui: Nea Gigi, dar să nu îmi spui Becali, nea Gigi, cum așa ne-am cunoscut, nea Gigi, nu e bine să mai stai în AUR. Plec a doua zi. Eu nu trebuie să fiu dat afară din AUR. Eu plec oricând mi se cere, dar să îmi ceară Simion, cu care am negociat.”, a zis Becali.

Legat de AUR, de echipa asta AUR, ceea ce spun unii, pe mine nu mă interesează. Pe mine mă interesează cu cine am convenit și cu cine am stat la masă, cu George Simion, atât. Dacă vine Trump și Musk și spune: Domnule, trebuie să fie Georgescu, păi nu poate să îmi dea mie niciodată ordine nici Trump, nici Musk, nici nimeni, decât Hristos!”, a declarat Gigi Becali.

Va demisiona Becali din Parlament, dacă va pleca din AUR? Cine a finanțat construcția caselor pentru sinistrații de la Pechea, Galați?

”Dacă vă cere George Simion să plecați, vă veți da demisia și din Parlament?”, a întrebat Claudiu Giurgea.

”De ce să îmi dau demisia din Parlament? M-a ales Simion? Eu am adus 2-3 procente în plus, puteam să ies parlamentar ca și candidat independent sau la orice partid mă duceam ieșeam parlamentar. M-a făcut AUR? Păi, m-a costat vreo 700-800.000 de euro campania. Adică, m-au costat 500.000 casele, dar și 100.000 a fost TVA-ul pe care l-am dat la stat, ca să pot face case la oameni la Pechea, Galați. Eu sunt Becali, am nevoie să mă pună AUR undeva?”, a menționat Becali.

Întrebat de către un invitat din platou dacă le-a făcut creștinește sau că a fost campanie electorală, Gigi Becali a răspuns: ”Amândouă situațiile!”.

Amintim că AUR şi-a lansat candidații la alegerile parlamentare, în cadrul unui eveniment la Arenele Romane. În mijlocul discursului, George Simion a anunţat că pune stop evenimentului și campaniei electorale pentru a merge la sinistraţii din judeţul Galaţi, cărora, cu ajutorul lui Gigi Becali, le-a construit zeci de case. Banii dați de Gigi Becali au jucat un rol crucial în acest sens.

