Rusia recrutează tineri palestinieni și sirieni pentru războiul împotriva Ucrainei. Rusia a trimis deja aproximativ 300 de persoane în zona de luptă, potrivit Euromaidan.

”Palestinienii care locuiesc în Liban s-au înscris pentru a se alătura conflictului în curs din Ucraina, fiindu-le oferită o sumă de 350 de dolari de către entitățile ruse”, a declarat o sursă de securitate a Guvernului libanez.

Activiștii afiliați Ambasadei Palestinei în Liban sunt responsabili pentru efortul de recrutare.

În plus, organizația Hezbollah, susținută de Iran, cu sediul în Liban, s-a alăturat coordonării recrutării. Ei caută persoane cu experiență în operarea dronelor și experiență în războiul de gherilă urbană.

Russia recruits Palestinian youth, mainly from the Lebanese Ein Al-Khalwa refugee camp via Hezbollah and Syrians via PMC Wagner, for the war against Ukraine. Palestinian youth are driven by despair and joblessness, while high salaries lure Syrians.https://t.co/0AAWNK9LCL