Data publicării: 16:18 07 Noi 2025

Rusia ar putea ataca NATO „în curând”, avertizează un general german
Autor: Ioan-Radu Gava

vladimir putin Sursa foto: Agerpres
 

Generalul german Alexander Sollfrank avertizează că NATO trebuie să se pregătească pentru un potențial atac rusesc.

Comandantul operațional superior al Germaniei a avertizat vineri că Rusia ar putea fi capabilă să lanseze un atac la scară largă asupra NATO „în curând”, dacă va continua consolidarea militară, scrie Politico.

„În ciuda războiului din Ucraina, Rusia încă deține un potențial militar foarte mare”, a declarat generalul-locotenent Alexander Sollfrank, șeful Comandamentului Operațional al forțelor armate, la conferința anuală a Bundeswehr-ului de la Berlin.

„Asta înseamnă că Rusia este deja capabilă astăzi să efectueze un atac regional limitat pe teritoriul NATO”, a continuat el.

Sollfrank, care supraveghează toate operațiunile militare și desfășurările de criză ale Germaniei, a avertizat că Kremlinul își reconstruiește forțele terestre, de artilerie și de drone și intenționează să își extindă efectivele active la 1,5 milioane de soldați.

„După încheierea războiului Rusiei împotriva Ucrainei și dacă reînarmarea sa continuă necontrolată, un atac la scară largă asupra NATO ar putea deveni posibil - și în curând”, a spus el.

 „Asta înseamnă că trebuie să ne confruntăm cu posibilitatea unui atac împotriva noastră, fie că ne place sau nu. Și dincolo de asta, nu avem timp de pierdut”, a mai adăugat Sollfrank.

Comandantul a prezentat „Planul Operațional Germania”, un nou plan național de apărare aliniat cu strategia regională a NATO, ca plan de descurajare al țării. Planul organizează modul în care până la 800.000 de soldați aliați ar putea trece prin Germania în termen de 180 de zile pentru a consolida flancul estic al NATO în cazul în care se profilează război.

„Nu este un plan de război, ci mai degrabă un plan de prevenire a războiului”, a spus Sollfrank.

El a subliniat o creștere a atacurilor hibride și a sabotajului care vizează Germania și vecinii săi - inclusiv observări de drone, incidente navale și interferențe submarine - ca dovadă că Moscova testează deja apărarea Europei.

„Descurajarea funcționează doar dacă este credibilă”, a spus Sollfrank. „Trebuie să fim pregătiți să luptăm, astfel încât să nu fie nevoie să luptăm”, a conchis el.

Alexander Sollfrank
rusia
nato
atac
germania
