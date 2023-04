Rusia a desfășurat arme nucleare în Belarus ca răspuns la aderarea Finlandei la NATO

Această mișcare face parte din măsurile de represalii legate de aderarea Finlandei la NATO, a anunțat ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, pe 4 aprilie 2023, potrivit presei ucrainene, Euromaidan.

”Unele avioane de atac din Belarus pot lovi acum ținte inamice cu arme echipate cu nuclear. Forțele armate din Belarus au primit sistemul de rachete operațional și tactic Iskander-M care poate folosi atât rachete convenționale, cât și cu arme nucleare”, a spus Șoigu în timpul conferinței telefonice cu conducerea Forțelor Armate Ruse.

”Finlanda se alătură NATO. În aceste condiții, luăm măsuri de răzbunare, apărând securitatea statului Uniunii (alianța dintre Belarus și Rusia)”, a adăugat Șoigu.

Între timp, președintele ucrainean, Volodimir Zelenski a felicitat Finlanda pentru că a devenit membru NATO cu ocazia împlinirii a 74 de ani de la înființare.

Zelenski a scris pe Twitter: ”Felicitări sincere Finlandei și Președintelui Niinisto pentru aderarea la NATO la cea de-a 74-a aniversare de la înființare. NATO a devenit singura garanție eficientă de securitate din regiune pe fondul agresiunii ruse. Ne așteptăm ca summitul NATO de la Vilnius să aducă Ucraina mai aproape de obiectivul nostru euro-atlantic.”

