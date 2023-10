Roxana, româncă din Israel: Traiesc cu o frica pe care n-am mai avut-o. Mi-e teama sa nu ratez vreo alarma

Roxana spune că alarmele vin frecvent, iar cea mai mare temere este că ar putea să adoarmă și să rateze vreuna, care i-ar lăsa vulnerabili.

"E înfricoșător. Am avut o alarmă acum o oră. Sunt cu inima în gât. Îmi bate inima foarte tare. Stau de pândă să nu cumva să ratez vreo alarmă. De când a început toată situația nu reușesc să adorm decât foarte târziu moment din același gând, înfricoșată că ratez vreo alarmă și nu reușesc să-mi duc copiii în camera sigură. Soțul meu e medic și este în misiune, este în armată. Este cumplit, nu găsesc cuvinte, nu cred că s-au inventat cuvintele prin care poți să exprimi această frică. E un soi de frică pe care nu am mai întâlnit-o niciodată și am trăit până la vârsta mea destule frici, însă de data asta nu mă părăsește. Ne sună rudele din România și ne întreabă când revenim. E cumplit," a povestit Roxana Gizuntermian la Antena 3.

Puteau fi copiii noștri

De asemenea, Roxana spune că poate simți durerea tuturor celor care au avut de suferit.

"De când a început toată nebunia asta și de când au început să circule filmulețele cu bebeluși arși de vii și toate ororile, pe mine nu mă părăsește un gând: că puteau fi copiii noștri sau familiile noastre. Cea mai mare temere este pentru copii. Vreau să-i știu în siguranță și chiar facem demersuri să revenim în România săptămâna viitoare. Nu te mai gândesti la ține că individ. Nu pot să-mi imaginez durerea prin care trece mama pe care ați contactat-o, cu cele două fetițe răpite. Simt și eu durerea asta, simțim durerea tuturor fetelor care au fost violate. Simțim durerea tuturor copiilor care au fost uciși. Eu am în zona pieptului o durere care nu mă părăsește, mă retrag în camera și plâng. Noi vrem să revenim în România, numai că lucrurile sunt complicate, nu e atât de ușor. Mă sperie foarte tare și gândul că n-aș putea să o mai văd pe mama vreodată. N-aș vrea că asta să fie sfârșitul vieții noastre și a vieții lor. La cum evoluează lucrurile, noi nu știm ce va fi mâine. Nu știu dacă-ți poți imagina cum e să te gândeșți la ziua de mâine și să zici că ai putea păți ceva la noapte, poate ratezi vreo alarmă și din cauza asta se pot întâmplă multe," a mai spus Roxana.

