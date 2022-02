Roxana Ciuhulescu, dezvăluiri cutremurătoare despre moartea tatălui său: Aveam 9 ani. Am început să urăsc spitalele, medicina, să-mi fie frică de doctori

Roxana Ciuhulescu avea doar 9 ani în momentul în care tatăl său a fost răpus de cancer. Fosta prezentatoare TV dezvăluie că își dorea să devină medic, pentru a-și putea salva părintele. După ce acesta a murit, vedeta a început să aibă oroare de spitale și de medici.



Roxana Ciuhulescu a întrat în televiziune în urmă cu 22 de ani, printr-o întâmplare. Înainte de a prezenta Pro Motor, vedeta a făcut sport de performanță și a schimbat mai multe joburi.

Roxana Ciuhulescu și-a pierdut tatăl când avea doar 9 ani



DC News: Înainte să intri în televiziune spuneai, la un moment dat, că ai fost barman, contabil și impresar artistic, asta după ce ai făcut sport de performanță. Care era visul tău în copilărie? Ce visai să devii când vei fi mare?

Roxana Ciuhulescu: Așa este, am avut multe joburi și nu uit niciodată de unde am plecat. Când eram copil, visam să devin medic, să-mi salvez tatăl. După ce el a fost răpus de cancer, am început să urăsc spitalele, medicina, să-mi fie frică de doctori. Tatăl meu s-a stins la 37 ani, eu aveam nici 11 ani. L-am văzut cât a suferit și asta era dorința mea cea mai mare: să reziste până cresc eu și îl salvez. Eu eram “Motzul” lui, el era cel mai iubibil tătic din lume. Și astăzi, în momentele în care îmi este cel mai greu, îi simt prezența, e lângă mine!

DC News: Cum a început povestea ta cu televiziunea? Rămâne marea ta dragoste? Ne putem aștepta să te revedem într-un proiect viitor?

Roxana Ciuhulescu: Povestea a început în vara lui 2000, când lucram la agenția de impresariat a ProTv-ului și, la un moment dat, au început căutările pentru viitoarea prezentatoare. Șeful meu de atunci, dl Cristi Rotaru (Dumnezeu să-l odihnească!), un om extraordinar, se ținea de capul meu să merg să dau probe pentru emisiune.

I-am explicat că nu sunt bună de tv, nu am dicție, nu mă văd prezentând o emisiune și că nu mi se potrivește. Orice argument aduceam, parcă mă loveam de un zid. Văzând el că eu nu fac nimic pentru asta, a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe producătorul emisiunii, spunându-i că îi trimite o fată la probe.

Ce mai puteam eu să fac?! Îmi era rușine de el și, de dragul lui, m-am dus să dau proba aia să-i demonstrez că nu sunt ceea ce căuta ProTv-ul. Dar vorba aia: “bună ziua ți-am dat, belea mi-am căpătat”. După mai multe preselecții, m-am trezit aleasă de public. Și uite așa, am intrat într-o lume care nu-mi aparținea, nu mi-o dorisem și nu visasem deloc la ea.

După prima emisiune, pe care o înregistrasem la Salonul Auto de la Paris, am vrut să dau bir cu fugiții. Însă, producătorul Adrian Cheltuitoru m-a încurajat și m-a ajutat enorm, să pot depăși tracul și să merg mai departe. A fost așa, ca îngerul meu păzitor. Mulțumesc, Consu! :)

A renunțat la televiziune pentru un post de consilier în Ministerul Tineretului și Sportului

DC News: După 13 ani de Promotor ai renunțat la televiziune pentru un post în Ministerul Tineretului și Sportului. Cum a fost trecerea aceasta: De la viteză, adrenalină, muncă de teren, la muncă de birou?

Roxana Ciuhulescu: În 2013, după 13 ani, am părăsit ProMotor. Nu am făcut-o pentru o alternativă, ci doar pentru că nu mai aveam ce să dovedesc. Sunt mândră că timp de 13 ani, am fost la “manșa” celei mai populare emisiuni auto și cât timp am fost acolo, nimeni nu m-a detronat! Am fost un model pentru cei care au venit în urma mea. Nimic însă din ceea ce există astăzi la tv, în domeniul auto, nu se compară cu ProMotor.

Ulterior, am prezentat și o emisiune de fotbal, am lucrat în organizația “Habitat for Humanity România” și apoi, am ajuns la Ministerul Tineretului și Sportului.

Propunerea a venit de la fostul ministru, Ionuț Stroe, căruia îi mulțumesc, mi-a deschis ochii către o carieră nebănuită. Venisem la MTS ca să vorbesc cu Stroe despre înființarea unei federații noi, iar în perioada aceea, el era în căutarea unui consilier.

Câteva luni mai târziu, a venit Eduard Novak, noul ministru. Am fost singurul consilier pe care și-a dorit să-l păstreze din cabinetul anterior. Am lucrat foarte bine și cu el, este un om pe care îl respect mult. Ce va fi mai departe, vom vedea. :)

Probleme din cauza înălțimii



DC News: Picioarele tale sunt la fel de celebre ca numele tău. Asta a fost, cu siguranța, un plus în cariera ta, atât cea sportivă, cât și în televiziune. Ai avut, însă, vreun moment în care înălțimea ți-a creat probleme?

Roxana Ciuhulescu: Înălțimea mi-a adus avantaje și dezavantaje. Dacă trag linie, este clar că am avut și încă am multe avantaje. Și pentru colegii mei a fost un avantaj, mă găseau ușor în orice salon auto.



Pe de altă parte, încă din copilărie, m-am luptat cu răutatea celor din jur și glumele care se făceau pe seama înălțimii mele. Mai târziu, am început să fiu autoironică, neavând habar că acest lucru mă va face simpatică și plăcută în fața celor din jur.

Cea mai trăsnită poreclă pe care am avut-o a fost “doi și-un sfert”. N-am fost scutită nici de: girafa, sticks, cămilă, prăjină, etc. Când am intrat la liceu, deja măsuram 1.92 și când am pășit prima dată în sala de curs, toți copii s-au ridicat în picioare și mi-au dat “bună ziua”, în cor. Mă credeau “diriga”. :))

Înălțimea mi-a dat și emoții. Aș fi suferit teribil dacă n-aș fi încăput în cabina supersonicului MiG21LancerR. Fericita de mine, am fost la limită. La polul opus, am plâns de nervi când n-am putut să particip la o cursă, alături de fostul mare pilot de Formula 1, Alain Prost. Pur și simplu, nu mi-au încăput picioarele în mașină. Nu aveam ce să fac cu ele, unde să le bag. :))

Altfel, numai ăștia foarte înalți ca mine știu cum este să dai cu capul în televizoarele din avioane sau, la propriu, în tocul de sus al ușii ori să agăți orice lustră. Atâta vreme cât știi să faci haz, totul trece cu bine. Chiar și când ai capul spart și toți pasagerii unui avion încep să râdă în hohote, de tine. :))



DC News: O țară întreagă ți-a admirat la Survivor silueta impecabilă, energia și tonusul. Cum te menții în formă? Ești adepta dietelor?

Roxana Ciuhulescu: Pentru că fac sport de când mă știu și pentru că am un metabolism bun, deci sunt și norocoasă, am avut o greutate constantă. Cu excepția perioadelor când am fost însărcinată, am aceeași greutate ca la 18 ani. Sper ca acum, după întoarcerea mea de la Survivor, să nu mă îngraș prea tare. Foametea din junglă a provocat un dezechilibru în organism, sper să revin la normal cu alimentația.

DC News: Cât de prezent este sportul în viața ta?

Roxana Ciuhulescu: Odată (sper!) recuperată, o să mă întorc la sală. Pentru mine, sportul este religie și îmi lipsește cu desăvârșire în această perioadă. Am abonamente la două dintre cele mai mari săli de sport din București, la care merg de regulă, de 3 ori pe săptămână. Pentru mine, sportul este un stil de viață și sunt dependentă de el. Nu fac sport doar ca să arăt bine, ci să fiu și sănătoasă, pozitivă, voioasă, să dorm bine, să-mi descarc energiile negative și, nu în ultimul rând, da, să arăt și bine.

