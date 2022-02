”Am învățat să supraviețuiesc doar cu nucă de cocos”

DC News: Competiția Survivor te-a adus față în față cu prietenul tau de-o viată - sportul. Ești fost sportiv de performanță. Ai făcut gimnastică ritmică, shotokan și handbal de performanță. Știi ce înseamnă competiția, știi ce înseamna munca în echipă și știi și să pierzi. Ce a însemnat pentru tine Survivor? Cu ce așteptări ai plecat în junglă și cu ce lecții te-ai întors?

Roxana Ciuhulescu: Într-adevăr, fac sport de-o viață, la 4 ani am intrat în sălile de gimnastică și încă de pe atunci, m-am îndrăgostit de sport. Părinții mei sunt foști baschetbaliști, drept pentru care, așa ne-au educat și pe mine și fratele meu, Felix.

Survivor a fost cea mai mare provocare pe care am primit-o, în ultimii ani și am răspuns (cu greu) pozitiv. Am avut nevoie de timp să mă adaptez cu ideea, să-mi conving soțul, am analizat-o pe toate parțile.

Prin prisma neîmplinirii mele de a participa la Exatlon, în 2017, am dat curs noii provocări - Survivor. Dacă aș fi declinat-o, probabil, m-aș fi întrebat toată viața “cum ar fi fost dacă”. Așa că mi-am asumat și m-am dus. Cu bune, cu rele, Survivor a fost pentru mine o experiență GROZAVĂ!

Am plecat cu speranța și dorința ca noi, Faimoșii, să fim o echipă, să ne unim forțele și să fim un întreg. Socoteala de acasă nu prea se potrivește cu cea din târg, iar costurile se mai schimbă, pe parcurs.

Ce am învățat? Am învățat să supraviețuiesc doar cu nucă de cocos. Cum s-o sparg, s-o mănânc fresh sau prăjită, cum să fac focul, cum să fac habitat din frunze și cum să-mi fac saltea tot din ele. Plus multe altele.

”Dacă participam când aveam 20 de ani +, rezistența mea ar fi fost alta”

DC News: Problemele de sănătate te-au dus la eliminare. Vezi asta ca pe un ghinion, crezi că ai fi putut face lucrurile altfel? Ai regrete legate de prestația ta la Survivor?

Roxana Ciuhulescu: Când m-am decis să merg la Survivor, am știut din capul locului că nu am cum să visez la finală. Nu mi-am dorit-o și intuiam că fizic nu voi rezista. Probabil că, dacă participam când aveam 20 de ani +, rezistența mea ar fi fost alta. Cu niște ani în plus și două nașteri la activ, organismul meu s-a sensibilizat.

Pe lângă asta, să nu uităm, totuși, că toți sportivii de performanță fac multe sacrificii să fie în prima linie și că, după ce își încheie activitatea sportivă, rămân cu traume fizice. Noi, eu și Robert Niță, am fost doar două exemple, amândurora ne-au revenit problemele vechi de sănătate.

Singurul regret pe care îl am, este că nu am mai rezistat în competiție. A fost frustrant și pentru mine să îi văd pe colegii mei cum luptă, iar eu să stau doar în tribune și să încurajez. Foarte frustrant!

DC News: Cum te simți acum?

Roxana Ciuhulescu: Acum sunt în recuperare, fizic și mental. Fac fizioterapie la picior pentru ruptura meniscurilor, internă și externă, suferită la Survivor și abia aștept să mă pot reapuca de sport, să merg la sală.

Din cauza înfometării, după ce m-am întors acasă, am realizat că orice aș mânca nu mă satură. E clar, este o disfuncție care pleacă întâi de la “mansardă”. Sper să nu mă reglez când deja o să am 100 kg. :)) Altfel, încă nu m-am readaptat cu fusul orar însă, de mulți ani, sunt o insomniacă. Cât am fost la Survivor, somnul a fost un lux. Dormitul pe podea mi-a spulberat ultima speranță la odihnă.

DC News: Pe lângă probele grele, lipsa hranei și a confortului, la Survivor trec și prin multe provocări psihologice. Echipa Faimoșilor părea destul de dezbinată, mai ales în în primele ediții. Care crezi că sunt motivele pentru care, în loc să lucreze împreună, lucrează unul împotriva celuilalt?

Roxana Ciuhulescu: Noi nu am fost o echipă și ei încă nu sunt o echipă. Totuși, mă uit cu admirație la Războinici. Ei sunt ceea ce eu mi-aș fi dorit să fim noi!!! Cred că cei mai mulți dintre noi, Faimoșii, nu ne-am putut “dezbrăca” de haina persoanei publice și că am venit cu pretenții mari, cu așteptări, cu orgolii și laude.

Cei mai în vârstă, a căror experiență în crearea unei echipe era un lucru esențial, au fost primii care au încercat să se impună ca leader, fără a fi făcut dovada acestui merit.

Cine ar merita să câștige Survivor

DC News: Cine crezi că ar merita să câștige Survivor?

Roxana Ciuhulescu: Din punctul meu de vedere, în finală văd un singur faimos: pe Radu Itu. Dacă Robert Niță nu s-ar fi accidentat, cred că și el ar fi avut șanse să ajungă în finală. De la Radu, sper să reziste mental în fața celor în vârstă din echipa, care încearcă să-l timoreze și să-l strivească mental. Dacă va găsi tăria psihică în el însuși, Radu va ajunge în finală.

Roxana Ciuhulescu: ”În 2017, am pus punct unei căsnicii care nu mai funcționa demult”

DC News: Fiica ta e deja adolescentă. Băiețelul este încă mic. Ce părere ai de afirmația copil mic - probleme mici, copil mare - probleme mari?

Roxana Ciuhulescu: Afirmația este adevărată, se încadrează pe aceeași linie cu zicala mai modernă: “când sunt mici îți vine să-i mănânci și când sunt mari, te întrebi de ce nu i-ai mâncat”. :)))

DC News: Faci lucrurile diferit cu cel mic, față de cum ai acționat în creșterea Anei? De obicei, se spune că mamele sunt un pic mai stresate la primul copil și că la al doilea sunt mult mai relaxate. Se întâmplă asta și în cazul tău?

Roxana Ciuhulescu: Fiecare naștere a fost diferită, cum și fiecare copil e diferit. Pentru mine nu a fost simplu nici la prima naștere, nici la a doua. Cu atât mai mult, cu cât între Cezar și Cleopatra sunt 10 ani diferență. Însă, avantajul este că fetița fiind mare, am găsit ajutor în ea. Deh, sentimentul matern apare din fragedă copilărie.

Am avut multe nopți de nesomn, griji, temeri. Îmi era teamă că la 40 ani, nu o să mai am atâta răbdare ca la 30. Bineînțeles, am găsit în mine toate resursele necesare. Și toată iubirea din lume.

În 2017, Roxana Ciuhulescu divorța de Mihai Ivănescu, tatăl fetiței sale. Câteva luni mai târziu, fosta prezentatoare TV își găsea fericirea în brațele lui Silviu Bulugiou, fostul preşedinte al Comisiei de Off-Road.

”Am dat însă o șansă fericirii și ea a rămas”

DC News: 2017 a fost un an dificil pentru tine, dar care a culminat cu o poveste de dragoste neașteptată. Ai fost destul de discretă în privința divorțului prin care ai trecut, care a fost unul dureros, cu siguranță. Tot în 2017 l-ai cunoscut pe Silviu Bulugioiu și la câteva luni distanță, ați spus Da in fața ofițerului de la Starea Civilă.

Cum l-ai cunoscut pe Silviu și cum a reușit să îți câștige inima inima și încrederea, într-un moment în care poate nu te așteptai la asta?

Roxana Ciuhulescu: În 2017, am pus punct unei căsnicii care nu mai funcționa demult. Și pentru că fetița mea crescuse și începuse să înțeleagă problemele existente, n-am vrut s-o cresc într-un concept greșit despre familie și iubire.

Probabil că am fost una dintre milioanele de femei care a trăit într-un compromis, doar pentru că aveam un copil. Așa am pus punct și am luat-o de la capăt, crezând că am să fiu una din multe femei care își va crește singură copilul.

Doar că soarta a avut alt plan cu mine iar eu, am avut curajul să spun “Da”, din nou. La început, recunosc, mi-a fost teamă. Am dat însă o șansă fericirii și ea a rămas. De unde și vorba: dacă nu riști, nu câștigi. Și totul s-a întâmplat repede. Totodată, m-am bucurat că fostul meu soț și-a refăcut viața, s-a recăsătorit. Viața este prea scurtă ca să o trăim în amărăciune.

DC News: Crezi în destin sau crezi că, mai degrabă, omul își face norocul cu mâna lui?

Roxana Ciuhulescu: E un mixt, Dumnezeu te ajută, dar nu-ți bagă în buzunar! Fără muncă și implicare, nu vor apărea nici rezultatele. Asta este valabil în orice.

